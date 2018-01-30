В дома алматинского микрорайона "Таугуль" возвращается тепло

Аварийные работы по восстановлению теплоснабжения в микрорайоне «Таугуль», расположенного на территории Ауэзовского района Алматы, полностью завершены, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение АО "Алматинские тепловые сети".

"Сейчас идет запуск теплотрассы и заполнение ее теплоносителем. В ближайшие часы люди почувствуют в своих квартирах тепло ", - говорится в сообщении.

Как пояснили коммунальщики, последствия порыва, произошедшей утром минувшего понедельника на теплосети, проходящей по территории микрорайона «Таугуль» вблизи пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова, аварийные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети» ликвидировали всю минувшую ночь.

Также в компании сообщили, что время аварийно-восстановительных мероприятий было продлено до утра текущих суток из-за возникших сложностей при замене вышедшего из строя сегмента магистрального трубопровода, проходящего в непосредственной близости от других подземных коммуникаций, на новый.

Фото: АО "Алматинские тепловые сети"