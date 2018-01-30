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В Мексике нашли больше сотни тайных захоронений с человеческими останками

30 января 2018, 12:53

На территории мексиканского штата Веракрус найдены не менее 102 тайных захоронений с останками сотен людей.

По словам генерального прокурора региона Хорхе Ортиса, в захоронениях обнаружены 225 тел, 335 черепов и более 30,6 тыс. различных человеческих останков, сообщает НТВ.

На сегодня экспертам удалось установить личности 111 человек, еще 114 до сих пор остаются неопознанными.

Тайными захоронениями в Мескике часто пользуются преступные группировки и наркокартели. В таких местах они оставляют тела своих жертв.

За прошедший год в стране было совершено больше 29 тысяч умышленных убийств. Это стало самым высоким показателем за последние 20 лет, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Фото: Yahoo Noticias


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