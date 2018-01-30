Бывший глава Минсельхоза возглавил Мясной союз Казахстана

Бывший министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков избран председателем Мясного союза Казахстана. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известна информация о том, что он избран председателем Мясного союза Казахстана. Мы сейчас работаем со всеми отраслевыми союзами и объединениями для того, чтобы объединившись, решать тот узел проблем, который накопился», - сказал Арман Евниев, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, Минсельхоз создает проектный офис или открытую площадку, в которую будут привлекаться эксперты и бизнесмены. «В том числе Асылжан Сарыбаевич (Мамытбеков) активно нам помогает, дает свое видение», - добавил он.

Напомним, в должности министра Асылжан Мамытбеков находился с 11 апреля 2011 по 6 мая 2016 года.

Дамир Байманов