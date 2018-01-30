Попытку самоподжога женщины в Астане прокомментировал Верховный Суд

С ней была проведена 1,5 часовая встреча представителя Верховного Суда. Женщине рассказали о порядке обжалования приговоров.

Попытку самоподжога у здания Верховного суда в Астане прокомментировали в ведомстве, передает Zakon.kz.

"До данного инцидента, в этот же день в 9.00 часов Ж.Букенова обратилась в Верховный Суд с требованием о встрече с Председателем Верховного Суда. С ней была проведена 1,5 часовая встреча представителя Верховного Суда. В ходе беседы ее выслушали и объяснили, что приговор не вступил в законную силу. Согласно закону Верховный Суд не может истребовать его, пока он не пройдет апелляцию. Жаксыгуль Букеновой рассказали о порядке обжалования приговоров. Ей сообщили, что с ней готов встретиться сегодня же председатель Военного Суда, к которому она может обратиться по поводу апелляции", - написал в Facebook пресс-секретарь ВС РК Болат Кальянбеков.

Покинув здание, она вернулась через некоторое время и попыталась совершить самоподжог. Ее остановили полицейские, женщина не пострадала.

"В соответствии с законом дела сексуального характера рассматриваются в закрытом судебном заседании (статья 29 УПК РК). В этой связи суд не может комментировать обстоятельства данного дела. Все доводы Ж.Букеновой, являющейся защитником своего брата, будут изучены апелляционной инстанцией", - проинформировал Кальянбеков.

29 января у здания Верховного Суда Жаксыгуль Букенова попыталась совершить самоподжог. Таким образом она выразила несогласие с судебным приговором в отношении ее брата, которого осудили к 10 годам за изнасилование.

Фото: sud.gov.kz.