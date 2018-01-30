Apple установит ARM-процессоры в три новых "мака"

Собственные ARM-чипы позволят Apple сократить зависимость от Intel — главного поставщика процессоров для "маков", а также улучшить работу ноутбука в режиме энергосбережения.

Позднее в этом году выйдут три новых "мака", которые будут оснащаться процессорами на ARM-архитектуре собственной разработки Apple. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, они выступят в роли сопроцессоров, тогда как основными останутся чипы производства Intel, сообщает vesti.ru.

Apple уже использует "доморощенные" ARM-процессоры в двух линейках Mac: T1 в ноутбуке MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar и T2 моноблоке iMac Pro. В "макбуке" кастомный чип работает отдельно от основного, отвечая за управление тачбаром и сканером отпечатков пальцев Touch ID, в то время как более совершенный T2 управляет стереодинамиками, внутренним микрофоном, системой охлаждения, камерой и накопителем "аймака".

По данным агентства, в этом году ARM-сопроцессорами будут оснащены два "макбука" — возможно, обновленный MacBook с 12-дюймовым экраном и MacBook Air, — а также десктоп. Им, скорее всего, окажется рабочая станция Mac Pro. Весной прошлого года в Apple заявляли, что проектируют совершенно новое, "полностью переосмысленное" устройство с модульной конструкцией, которая позволят легче его обновлять. Выпустить компьютер планируется в этом году.

Собственные ARM-чипы позволят Apple сократить зависимость от Intel — главного поставщика процессоров для "маков", а также улучшить работу ноутбука в режиме энергосбережения. Новая функция Power Nap, например, позволит MacBook Pro проверять электронную почту, синхронизировать календари, получать уведомления, апдейты и другие данные в "спящем" режиме, что приведет к сокращению потребления энергии и увеличению времени автономной работы.