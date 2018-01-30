В частности, внесены следующие изменения:

Пункт 50 изложен в следующей редакции:

«50. Открытая валютная позиция - это превышение требований (обязательств) банка в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств) или аффинированном драгоценном металле над обязательствами (требованиями) банка в той же иностранной валюте или аффинированном драгоценном металле.

Длинная валютная позиция - это открытая валютная позиция в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств) или аффинированном драгоценном металле, требования (совокупная сумма активов и условных требований) в которой превышают обязательства (совокупную сумму обязательств и условных обязательств) банка в этой же иностранной валюте или аффинированном драгоценном металле.

Короткая валютная позиция - это открытая валютная позиция в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств) или аффинированном драгоценном металле, обязательства (совокупная сумма обязательств и условных обязательств) в которой превышают требования (совокупную сумму активов и условных требований) банка в этой же иностранной валюте или аффинированном драгоценном металле.

В расчет валютных позиций включаются требования (совокупная сумма активов и условных требований), обязательства (совокупная сумма обязательств и условных обязательств), выраженные в тенге, размер которых определяется изменением обменного курса валют (стоимости аффинированных драгоценных металлов).

Требования (совокупная сумма активов, условных и возможных требований), обязательства (совокупная сумма обязательств, условных и возможных обязательств), выраженные в тенге, размер которых определяется изменением обменного курса более чем одной иностранной валюты, включаются в расчет валютных позиций по иностранной валюте, имеющей наименьший лимит открытой валютной позиции, установленных пунктом 51 Нормативов.

По каждой иностранной валюте и по каждому аффинированному драгоценному металлу открытая валютная позиция рассчитывается отдельно.

При расчете открытых валютных позиций по валютам отдельных иностранных государств (групп иностранных государств) (аффинированным драгоценным металлам) в первую очередь рассчитывается сальдо счетов по каждой иностранной валюте (аффинированному драгоценному металлу), открытых на счетах активов, за вычетом резервов, сформированных в соответствии с МСФО, и на счетах обязательств банка.

Затем определяется сальдо счетов по этой же иностранной валюте (аффинированному драгоценному металлу), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств, за вычетом сформированных в соответствии с МСФО резервов.

Сальдо, отражающее превышение требований (обязательств) в иностранной валюте (аффинированном драгоценном металле) над обязательствами (требованиями), взаимно суммируется, а полученный результат определяет размер и вид открытой позиции банка по иностранной валюте (аффинированному драгоценному металлу).

Открытая длинная и (или) короткая позиция банка по производным финансовым инструментам в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), открытых на счетах условных требований и на счетах условных обязательств, не превышают 30 (тридцати) процентов размера собственного капитала банка.

Для целей расчета открытой длинной и (или) короткой позиции банка в перечень производных финансовых инструментов не включаются спот сделки заключенные банками.

Для целей расчета открытой длинной и (или) короткой позиции банка по производным финансовым инструментам не включаются сделки с производными финансовыми инструментами, контрагентом по которым является Национальный Банк Республики Казахстан, обменные операции с валютными инструментами с датой валютирования 2 (два) дня и менее, операции валютный своп с датой валютирования 2 (два) дня и менее, производные финансовые инструменты, базовым активом которых является валютная пара, не содержащая национальную валюту.

Валютная нетто-позиция банка рассчитывается как разница между совокупной суммой длинных позиций банка по всем иностранным валютам (аффинированным драгоценным металлам) и совокупной суммой коротких позиций по всем иностранным валютам (аффинированным драгоценным металлам).

Требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте, включаются в расчет валютной позиции в части иностранных валют, в которых данные требования и обязательства выражены (фиксированы).

При проведении валютных операций, содержащих будущую дату валютирования, не являющуюся датой заключения сделки, подобные валютные операции включаются в расчет валютной позиции, начиная с даты заключения такой сделки.

Сравнение сроков активов и обязательств производится в соответствии с Таблицей сравнения сроков активов и обязательств согласно приложению 9 к Нормативам.

Сравнение сроков активов и обязательств в иностранной и национальной валютах производится в соответствии с Таблицей сравнения сроков активов и обязательств в иностранной валюте согласно приложению 11 и Таблице сравнения сроков активов и обязательств в национальной валюте согласно приложению 12 к Нормативам соответственно.»;

Абзац второй части четвертой пункта 53 изложен в следующей редакции:

«краткосрочные обязательства перед филиалами и представительствами иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики «другие финансовые организации - код 5», «государственные нефинансовые организации - код 6», «негосударственные нефинансовые организации - код 7» и «некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8» в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365 (далее - постановление № 203);»;

Абзацы третий и четвертый части второй пункта 54 изложен в следующей редакции:

«обязательства перед филиалами и представительствами иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики «другие финансовые организации - код 5», «государственные нефинансовые организации - код 6», «негосударственные нефинансовые организации - код 7» и «некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8» в соответствии с постановлением № 203;

обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными организациями, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 декабря 2001 года «О членстве Республики Казахстан в Международном Валютном Фонде, Международном Банке Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития, Азиатском Банке Инфраструктурных Инвестиций», а также Евразийским банком развития;»;

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.