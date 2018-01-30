В Интернете появилось видео замерзшего Иссык-Куля
30 января 2018, 13:05
Его опубликовал на своей странице в Facebook Зайнидин Курманов.
В последние дни в Кыргызстане стоят аномальные морозы, сообщает 24.kg.
В МЧС КР отметили, что с 30 января сильные холода начнут отступать, но температура останется отрицательной — до -10 градусов.
Фото: Sputnik Кыргызстан
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