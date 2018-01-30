За ценовой сговор на рынке ГСМ оштрафованы 47 реализаторов

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства рассказал о проводимой работе по защите конкуренции, передает корреспондент Zakon.kz.

«Количество завершенных расследований в 2017 году составило 212 расследований, из них 187 расследований завершены с выявлением нарушений в области защиты конкуренции - 88%. За прошлый год наложено штрафов на сумму 2,1 млрд тенге, из них взыскано 593,6 млн тенге. Оставшиеся адмдела рассматриваются в судах. Также в 2017 году в доход бюджета взыскано 1,33 млрд тенге штрафов по итогам расследований 2016 года», - сказала он.

В качестве примера он привел наиболее значимые расследования на товарных рынках.

«Первое, был доказан картель на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Взыскано порядка 500 млн тенге в доход государства», - указал глава ведомства.

Второе, по его словам, были выявлены антиконкурентные соглашения (картель) на рынке услуг регистрации и поддержки доменных имен в доменных зонах «қаз» и «kz», в части установления или поддержания цен (тарифов).

«Также судом 5 объектов расследования признаны виновными с взысканием штрафных санкций более 4,6 млн тенге. Третье, на рынке розничной реализации ГСМ в отношении 47 субъектов рынка ГСМ установлен факт согласованных действий по повышению цен и наложен штраф с учетом монопольного дохода на сумму 960 млн тенге», - проинформировал Т. Сулейменов.

В заключение министр добавил, что на данный момент проводится 81 расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции, в частности на первичном и вторичном оптовом и розничном рынках угля и на рынке розничной реализации ГСМ.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: timeskz.kz.