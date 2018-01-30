Солдат-срочник пропал в Жамбылской области
30 января 2018, 13:09
Бозбанов Жанболат 21 января самовольно оставил месторасположение воинской части.
Солдат-срочник пропал в Алматы, передает Zakon.kz.
"Отрядом военной полиции Алматинского регионального гарнизона разыскивается военнослужащий срочной службы войсковой части 21450 (пгт.Отар) рядовой Бозбанов Жанболат Нуржанулы, 18.04.1999 г.р., уроженец с.Есбол, Индерского района, Атырауской области, который 21 января 2018 года самовольно оставил месторасположение воинской части и до настоящего времени местонахождение его не известно", - сказано в распространенном сообщении.
Приметы пропавшего: рост 175-180 см., среднего телосложения. Одет в полевую камуфлированную форму, зимняя военная шапка.
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