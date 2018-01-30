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Мамытбеков возглавил Мясной союз РК

30 января 2018, 13:12

А. Мамытбеков вернулся в МСХ, но будет работать «вне штата», советником.

На пресс-конференции в правительстве РК первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев сообщил о возвращении в сельское хозяйство Асылжана Мамытбекова, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я могу сказать о том, что не только господин Мамытбеков вернулся в МСХ. По сути мы внедряем новый подход в работе. Это открытые площадки, мы приглашаем всех и у нас многие эксперты, бизнес. Мы создаем специальный проектный офис, площадку и, в том числе Асылжан Сарыбаевич активно нам помогает, дает свое видение. Известна информация о том, что он избран председателем Мясного союза Казахстана», - сказал А. Евниев.

Как он отметил, А. Мамытбеков вернулся в МСХ, но будет работать «вне штата», советником.

«Мы сейчас работаем со всеми отраслевыми союзами и объединениями для того, чтобы объединившись решать тот узел проблем, который существует и накопился», - уточнил замглавы Минсельхоза.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Kursiv.kz


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