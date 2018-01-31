31 января с 19:00 ч по 22:00 ч web-портал КГД МФ РК будет временно недоступен
Уважаемые пользователи!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 31 января текущего года с 19:00 ч по 22:00 ч времени г. Астана в связи с проведением технических работ web-портал КГД МФ РК будет временно недоступен.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит свои извинения за причиненные неудобства.
31 января 2018, 07:45
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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