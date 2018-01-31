Что дарят казахстанским чиновникам?

Помимо действительно дорогих подарков, преподнесённых алматинским чиновникам, на складе можно найти банную шапочку, календари на новый год и даже конфеты на развес.

Казахстанские госслужащие не распаковывают подаренные презенты. Ведь сдать подарки в специальный фонд они обязаны в течение семи дней. Владельцами вещей, специально предназначенных госслужащим самых разных рангов, может стать любой желающий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Помимо действительно дорогих подарков, преподнесённых алматинским чиновникам, на складе можно найти банную шапочку, календари на новый год и даже конфеты на развес.

«Принимать от кого-либо подарки запрещается. То есть, есть даже градация. Если до 2 МРП стоит подарок, то это административная ответственность. И если превышает 2 МРП, то это уже уголовная ответственность»,- рассказала руководитель департамента агенства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции Айгуль Байханова.

Любоваться презентами госслужащие могут не больше 168 часов, то есть семи дней. После обязаны сдать в специальный фонд.

«Мы все сдаем. Практически 100 процентов, то что в прошлом году мне подарили, нашим делегациям мы полностью все под опись передали. Все сдаем. По закону положено»,- отметил Канат Бозумбаев министр энергетики РК.

Презенты столичных чиновников вместе с конфискованными вещами осуждённых - игровыми автоматами, алкогольной продукцией и мобильными телефонами - находятся в арендуемом складе. Подарки госслужащих самых разных уровней, как правило, не залёживаются там. Причём у них есть два пути назад к чиновникам, если такой предмет можно использовать в государственных учреждениях, или же к победителю аукциона.

«После оценки они выставляются на передачи государственным органам. И любой госорган может получить эти подарки безвозмездно на свой баланс. Если государственные органы не изъявили желание на принятие данных подарков, то эти подарки выставляются на открытый аукцион на продажу среди юр и физ лиц»,- рассказал руководитель отдела департамента гос. имущества министерства финансов РК Ернур Каирбек.

Информация о продаже таких подарков появляется на сайте комитета государственного имущества и приватизации. В торгах может участвовать любой желающий. если с первого раза покупатель не находится, то цена снижается вдвое. После вторых торгов стартовая стоимость - всего один тенге.

ЖЕНИС КАСЫМБЕК, МИНИСТР ПО ИНВЕСТИЯМ И РАЗВИТИЮ РК

"Могу сказать, что, например, министры или замминистры эти подарки домой не уносят. Зачастую мы даже их не открываем. Это происходит достаточно часто и достаточно в короткое время. Поздоровались, сфотографировались, передали и тут же это кто-то забрал и все",- министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

В общей сложности по стране в прошлом году чиновники сдали в фонд свыше трехсот подарков на сумму три миллиона тенге! В числе лидеров - представители Астаны и Южно-Казахстанской области. А вот госслужащие Атырауской не получили ни одного презента в течение 12 месяцев.