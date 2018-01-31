В Астане на рынке произошел крупный пожар

В столице на рынке автозапчастей "Салем" произошел крупный пожар, о котором первыми, посредством фото и видео постов с места происшествия сообщили пользователи соцсетей, передает Zakon.kz.

"30 января 2018 года, около 10 часов вечера на территории ТОО "Авангард" произошло загорание торгово-складских помещений по реализации автомобильных масел и запчастей, сконструированных из контейнеров. Усилиями 28 пожарных в 22-49 достигнута локализация пожара. Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены семь единиц специализированной пожарной техники. Пожар ликвидирован в 23.40", - позже подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

