Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане на рынке произошел крупный пожар

31 января 2018, 01:23

Жертв и пострадавших нет.

В столице на рынке автозапчастей "Салем" произошел крупный пожар, о котором первыми, посредством фото и видео постов с места происшествия сообщили пользователи соцсетей, передает Zakon.kz.

"30 января 2018 года, около 10 часов вечера на территории ТОО "Авангард" произошло загорание торгово-складских помещений по реализации автомобильных масел и запчастей, сконструированных из контейнеров. Усилиями 28 пожарных в 22-49 достигнута локализация пожара. Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены семь единиц специализированной пожарной техники. Пожар ликвидирован в 23.40", - позже подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...