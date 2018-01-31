Интернет-продавцов освободили от подоходного налога

Предприниматели, торгующие онлайн, смогут воспользоваться стопроцентной льготой по уплате корпоративного подоходного и индивидуального подоходного налога, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Изменения в новом Налоговом кодексе, предусмотренные для интернет-торговли, обсуждались 30 января на площадке НПП РК «Атамекен» с участием представителей Комитета государственных доходов и бизнесменов страны.

Как пояснил руководитель Управления администрирования физических лиц Департамента налогового контроля КГД МФ РК Бауыржан Кабдыраш, ведомством разработан механизм администрирования субъектов электронной торговли для предоставления им налоговых преференций. Для начала он рассказал, на каких условиях предприниматель будет, собственно, считаться субъектом электронной торговли.

«Три главных условия. Это обязательное заключение электронного договора. Осуществление безналичного расчета. И доставка товара: у бизнеса должна быть своя курьерская служба или договор с курьерской компанией», - сообщил Бауыржан Кабдыраш.

Стимулом торговать через интернет для предпринимателей станут разработанные налоговые преференции - предприниматели освобождаются от уплаты КПН (для юридических лиц) и ИПН (для индивидуальных предпринимателей).

«Должен быть соблюден принцип 90 на 10. Чтобы применить льготу, совокупный годовой доход должен составлять от сделки не менее 90%. Плюс три условия, о которых я сказал изначально», - заявил руководитель Управления администрирования физических лиц Департамента налогового контроля КГД МФ РК

Для получения льгот предпринимателям предстоит встать на учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, - торговля товарами. Комитетом уже разработан проект уведомления о начале или прекращении деятельности. По словам замруководителя Управления администрирования физических лиц Департамента налогового контроля КГД МФ РК Дины Кусаиновой, уведомление разработано в простом и понятном для заполнения формате.

«Эту форму налогоплательщик будет предоставлять в явочном порядке, либо в последующем - через портал государственной базы данных и лицензирования. Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено, что предприниматели в части уменьшения оплаты должны предоставлять информацию в ДГД по утвержденным срокам и формам. Форма будет предоставляться раз в год, до 31 марта. Есть альтернативная форма - предоставление электронного счета-фактуры по каждой сделке через информационную систему ЭСФ», - сообщила Дина Кусаинова.

Вместе с тем, Налоговым кодексом предусмотрено, что банки обязаны предоставлять сведения о наличии банковских счетов предпринимателей, осуществляющих интернет-торговлю. Для исполнения данной нормы Комитет государственных доходов намерен разработать вместе с банками специальный сервис, на который будут направляться списки зарегистрированных налогоплательщиков. Сведения будут передаваться автоматически, раз в год.

«Будет также разработан автоматизированный камеральный контроль, предпринимателю будут сразу же направляться уведомления об устранении нарушений», - рассказала Дина Кусаинова.

На заседании предприниматели смогли задать интересующие их вопросы. Спросили, например, о том, будет ли расчет по карте непосредственно с курьером соответствовать правилам электронной торговли. Ведь по закону такой расчет приравнен к расчету наличному (в отличии от расчета на сайте, через номер карты). Представители Комитета госдоходов пообещали детально разобраться и довести до сведения бизнеса.

В ходе беседы также выяснилось, что крупные магазины (например, магазины электроники), которые уже имеют свои сайты с возможностью заказать товары онлайн, не смогут воспользоваться льготами. Для этого им придется регистрировать два самостоятельных юридических лица («Магазин» и «Магазин-онлайн»).

Управляющий директор - Директор департамента развития МСБ НПП РК «Атамекен» Александр Савидов призвал предпринимателей направить в адрес Нацпалаты все возникающие вопросы по налоговому администрированию в электронной торговле.

«Мы сделаем свод самых актуальных вопросов и направим в КГД для совершенствования методики администрирования», - резюмировал Александр Савидов.