Обновлен шаблон импорта годового плана госзакупок на 2018 год

Министерство финансов РК сообщает, что 30 января 2017 года на веб-портале государственных закупок обновлен шаблон импорта годового плана государственных закупок для размещения годовых планов на 2018 год, в части обновления справочников ЕНСТРУ и ЕБК. В меню добавлена опция «Обновить коды ГУ».

64-разрядная версия

32-разрядная версия