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Обновлен шаблон импорта годового плана госзакупок на 2018 год

Министерство финансов РК сообщает, что 30 января 2017 года на веб-портале государственных закупок обновлен шаблон импорта годового плана государственных закупок для размещения годовых планов на 2018 год, в части обновления справочников ЕНСТРУ и ЕБК. В меню добавлена опция «Обновить коды ГУ».

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31 января 2018, 07:24
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных закупок МФ РК

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