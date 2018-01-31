Обновлен шаблон импорта годового плана госзакупок на 2018 год
Министерство финансов РК сообщает, что 30 января 2017 года на веб-портале государственных закупок обновлен шаблон импорта годового плана государственных закупок для размещения годовых планов на 2018 год, в части обновления справочников ЕНСТРУ и ЕБК. В меню добавлена опция «Обновить коды ГУ».
31 января 2018, 07:24
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных закупок МФ РК
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