Касательно публикации закупок способом «Закупка по государственному социальному заказу»

Министерство финансов РК сообщает, что 29 января 2018 года были внесены изменения в части критериев оценки представленных потенциальными поставщиками технических спецификаций по закупкам, опубликованным до 1 января 2018 года, - закупочные процедуры, начатые в 2017 году, должны быть завершены в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, действовавшими до 1 января 2018 года, то есть с применением прежних критериев оценки.

26 января был обновлен шаблон конкурсной документации для закупок способом «Закупка по государственному социальному заказу». В связи с чем, по закупкам, объявленными с 1 января 2018 года будут переформированы шаблоны конкурсных документаций с учетом изменений, внесенных в пункты 233, 234, 237 и 240 Правил осуществления государственных закупок.

Обращаем внимание, что если имеется проект объявления, созданный до 27 января 2018 года, необходимо переформировать конкурсную документацию перед публикацией объявления.