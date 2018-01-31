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В убийстве 16-летнего жителя Бейнеу подозревают его мачеху

31 января 2018, 06:00

По данному факту ведётся досудебное расследование.

Женщина, по неподтвержденной информации, нанесла подростку 20 ножевых ранений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

- Ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемая задержана. Другие данные расследования не разглашаются в интересах следствия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.

Фото: Лада


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