В убийстве 16-летнего жителя Бейнеу подозревают его мачеху

Женщина, по неподтвержденной информации, нанесла подростку 20 ножевых ранений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

- Ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемая задержана. Другие данные расследования не разглашаются в интересах следствия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.

Фото: Лада