В убийстве 16-летнего жителя Бейнеу подозревают его мачеху
По данному факту ведётся досудебное расследование.
Женщина, по неподтвержденной информации, нанесла подростку 20 ножевых ранений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
- Ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемая задержана. Другие данные расследования не разглашаются в интересах следствия, - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.
Фото: Лада
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