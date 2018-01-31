Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на зимней Олимпиаде-2018
Казахстан будут представлять 46 спортсменов, выступающих в 9 видах спорта.
Представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в корейском городе Пхенчхане, передает МИА "Казинформ".
По данным Национального олимпийского комитета, в Южной Корее Казахстан будут представлять 46 спортсменов, выступающих в 9 видах спорта. За годы независимости Казахстан отправляет своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду в 7-ой раз.
9 февраля на Олимпийском стадионе Пхенчхана в 17:00 по времени Астаны стартует красочная церемония открытия масштабных соревнований, флаг Казахстана пронесет выступающий в соревнованиях по шорт-треку Абзал Ажгалиев.
Начало соревнований указано по времени Астаны. В случае экстремальных погодных условий возможен перенос времени начала соревнований, о чем организаторы будут сообщать дополнительно.
9 февраля (пятница)
7:00, 8:45 Фристайл-могул, квалификация (Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков)
17:00 Церемония открытия
10 февраля (суббота)
13:15 Лыжные гонки, дуатлон, женщины (Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева)
16:00 Шорт-трек 1500 метров, мужчины (Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша Денис, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев)
16:10 Санный спорт, 1 и 2 заезды, одиночки, мужчины (Никита Копыренко)
17:15 Биатлон, спринт, женщины (Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова)
18:35 Прыжки с трамплина, мужчины (Cергей Ткаченко)
11 февраля (воскресенье)
08:00 Горнолыжный спорт, даунхилл, мужчины (Игорь Закурдаев)
12:15 Лыжные гонки, дуатлон, мужчины (Алексей Полторанин, Евгений Величко, Денис Волотка, Виталий Пухкало)
15:50 Санный спорт, 3 и 4 заезды, финал одиночки, мужчины
16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, женщины
17:15 Биатлон, спринт, мужчины (Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко)
12 февраля (понедельник)
7:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом-гигант, женщины (Мария Григорова)
16:10 Биатлон, гонка-преследования, женщины
16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, мужчины
18:30 Конькобежный спорт, 1500 метров, женщины (Екатерина Айдова)
13 февраля (вторник)
08:30, 12:00 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, мужчины
14:30,17:00 Лыжные гонки, спринт, классическим стиль, мужчины и женщины
16:00 Шорт-трек, 500 метров, женщины (Анастасия Крестова, Ким Йонг А)
17:00 Конькобежный спорт, 1500 метров, мужчины (Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Артем Крикунов, Станислав Палкин)
14 февраля (среда)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, женщины
16:00 Конькобежный спорт, 1000 метров, женщины
17:00 Биатлон, 15 км индивидуальная гонка, женщины
15 февраля (четверг)
08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, мужчины
12:30 Лыжные гонки, 10 км свободным стилем, женщины
17:00 Биатлон, 20 км индивидуальная гонка, мужчины
17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, женщины (Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Аяна Жолдас)
16 февраля (пятница)
7:00-11:30 Фигурное катание, мужчины, короткая программа (Денис Тен)
12:00 Лыжные гонки, 15 км свободным стилем, мужчины
17:00 Фристайл-акробатика, финал, женщины
18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, квалификация, мужчины
17 февраля (суббота)
7:00-11:25 Фигурное катание, произвольная программа, мужчины
08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, женщины
15:30 Лыжные гонки, эстафета, женщины
16:00 Шорт-трек, 1000 м, мужчины, 1500 м, женщины
17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, мужчины (Ильдар Бадрутдинов)
18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, финал, мужчины
18 февраля (воскресенье)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины
12:15 Лыжные гонки, эстафета, мужчины
17:00 Конькобежный спорт, 500 м, женщины
17:00 Фристайл-акробатика, финал, мужчины
17:15 Биатлон, 15 км, масс-старт, мужчины
19 февраля (понедельник)
17:00 Конькобежный спорт, 500 м, мужчины
20 февраля (вторник)
16:00 Шорт-трек, квалификация, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины
17:15 Биатлон, микст
21 февраля (среда)
7:00-11:30 Фигурное катание, короткая программа, женщины (Элизабет Турсынбаева, Айза Мамбекова)
08:00 Горнолыжный спорт, даунхил, женщины
14:00, 16:00 Лыжные гонки, командный спринт свободным стилем, мужчины и женщины
22 февраля (четверг)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, мужчины
16:00 Шорт-трек, финалы, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины
17:15 Биатлон, эстафета, женщины
23 февраля (пятница)
7:00-11:15 Фигурное катание, произвольная программа, женщины
08:00, 11:30 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины
16:00 Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины
17:15 Биатлон, эстафета, мужчины
24 февраля (суббота)
11:00 Лыжные гонки, 50 км, классический стиль, мужчины
17:00 Конькобежный спорт, масс-старт,мужчины и женщины
25 февраля (воскресенье)
6:30 Фигурное катание, показательные выступления
12:15 Лыжные гонки, 30 км, классический стиль, женщины
17:00 Церемония закрытия
Фото: Хабар 24