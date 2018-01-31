Житель Караганды в -40 гуляет в легкой футболке

Карагандинец Байылды Тере ходит по улице в одной футболке и тонких штанах. Пенсионеру не страшны суровые морозы. Закаляться он начал 25 лет назад. С того времени ни разу не заболел и не обратился врачу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал SARYARQA.

Для 65-летнего Байылды Тере ходить без теплой одежды в минусовую температуру вполне комфортно. Говорит, что не мерзнет, наоборот даже немного жарко, потому что постоянно в движении. Выйдя на пенсию мужчина дома сидеть не стал. Устроился дворником в одну из воинских частей Караганды.

"Я считаю, что мороз в боевом взводе держит тело. Потому что, когда тело напряжено, мне кажется не бывает никаких болезней. Мне кажется панацея от всех болезней в нашей голове. Как говорится, что подумаешь, то и пожнешь", - сказал Байылды Тере.

Впервые без верхней одежды зимой Байылды вышел на улицу 25 лет назад. Тогда, ничуть не замерз. Стал пробовать еще и еще. Потом понял, что организм стал привыкать. Пенсионер и чувствовать себя стал намного лучше. Забылись и многие болезни, которые беспокоили раньше. За все это время ни разу не обращался к врачам.

"Первый раз был тогда, то ли ноябрь, то ли декабрь: выпал снег. Я в коридор вышел, подошел к двери и вспомнил, что забыл куртку. И тут какая-то сила не дала мне за ней вернуться. И я так и вышел на улицу. Многие люди которые встречаются, снимают с себя одежду, дают ее мне. Я им объясняю, что мне не холодно, говорю, спасибо, не надо", - рассказал Байылды Тере.

Желающим начать закаляться, аксакал советует сначала подготовить свой организм. Скинув с себя всю верхнюю одежду и выйдя сразу же на улицу, вы можете испытать шок. Поэтому все нужно делать постепенно. Особенно это касается людей преклонного возраста.

Фото: SARYARQA