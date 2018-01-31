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Звезда "Игры престолов" опровергла слова о дате выхода последнего сезона

31 января 2018, 06:40

Ранее телеканал HBO сообщил, что последний, восьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году.

Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале "Игра престолов", опровергла свои слова о дате выхода первого эпизода заключительного сезона истории, пишет РИА Новости.

Ранее издание Metro привело цитаты Уильямс, где она заявила, что первый эпизод заключительного сезона сериала выйдет на экраны в апреле 2019 года.

"Всего лишь твит, чтобы дать вам знать, что эта "цитата" о дате выхода "Игры престолов", которую я предположительно дала, полностью неверна и взята из интервью, которое я давала несколько лет назад", — написала актриса в Twitter.

Ранее телеканал HBO сообщил, что последний, восьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".

Фото : HBO


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