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На оформление зала для акима ЗКО потратят три миллиона тенге

31 января 2018, 08:12

Оформление зала необходимо для нескольких общественно важных мероприятий с участием руководства области в течение всего года.

Управление внутренней политики ЗКО объявило тендер на эстетическое оформление зала, где будет проводиться отчетная встреча акима области Алтая Кульгинова. Лот оценен в 2 млн 950 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

Стоит отметить, что оформление зала необходимо для нескольких общественно важных мероприятий с участием руководства области в течение всего года. Судя по описанию лота, управление внутренней политики ЗКО ищет подрядчика, который сможет оформить зал для отчетной встречи акима. По техспецификации тендера, потенциальный подрядчик должен установить два LED-экрана, баннеры, застелить зал ковролином, установить 800 стульев для зрителей, 8 диспенсеров с водой, оборудовать пресс-центр для журналистов, кабину для работы синхронных переводчиков, аудио и световое оборудование. После завершения отчетной встречи подрядчик должен все это демонтировать.

В настоящее время только начался прием заявок от потенциальных подрядчиков, а подготовить зал для отчетной встречи необходимо к 16 февраля этого года.

Фото: Уральская неделя


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