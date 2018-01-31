На оформление зала для акима ЗКО потратят три миллиона тенге
Оформление зала необходимо для нескольких общественно важных мероприятий с участием руководства области в течение всего года.
Управление внутренней политики ЗКО объявило тендер на эстетическое оформление зала, где будет проводиться отчетная встреча акима области Алтая Кульгинова. Лот оценен в 2 млн 950 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.
Стоит отметить, что оформление зала необходимо для нескольких общественно важных мероприятий с участием руководства области в течение всего года. Судя по описанию лота, управление внутренней политики ЗКО ищет подрядчика, который сможет оформить зал для отчетной встречи акима. По техспецификации тендера, потенциальный подрядчик должен установить два LED-экрана, баннеры, застелить зал ковролином, установить 800 стульев для зрителей, 8 диспенсеров с водой, оборудовать пресс-центр для журналистов, кабину для работы синхронных переводчиков, аудио и световое оборудование. После завершения отчетной встречи подрядчик должен все это демонтировать.
В настоящее время только начался прием заявок от потенциальных подрядчиков, а подготовить зал для отчетной встречи необходимо к 16 февраля этого года.
Фото: Уральская неделя
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