Три человека погибли при падении вертолета на дом

В результате происшествия пострадали два человека.

Три человека погибли после того, как вертолет упал на один из домов в Южной Калифорнии, сообщает РИА Новости.

BREAKING: At least 3 killed as helicopter crashes into house in Newport Beach, Calif. - KABC pic.twitter.com/rFDW3XunSp — Breaking911 (@Breaking911) 30 января 2018 г.

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Инцидент произошел во вторник в округе Ориндж. Как сообщили в пожарном управлении города Ньюпорт-Бич, также в результате происшествия пострадали два человека.

"(Вертолет) Robinson R44 с четырьмя пассажирами врезался в дом в Ньюпорт-Бич", — сообщается в Twitter аэропорта Джона Уэйна.

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