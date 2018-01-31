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Три человека погибли при падении вертолета на дом

31 января 2018, 08:28

В результате происшествия пострадали два человека.

Три человека погибли после того, как вертолет упал на один из домов в Южной Калифорнии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник в округе Ориндж. Как сообщили в пожарном управлении города Ньюпорт-Бич, также в результате происшествия пострадали два человека.

"(Вертолет) Robinson R44 с четырьмя пассажирами врезался в дом в Ньюпорт-Бич", — сообщается в Twitter аэропорта Джона Уэйна.

Фото: скриншот


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