Сборная Казахстана одержала третью разгромную победу на чемпионате мира-2018 по бенди

31 января 2018, 08:43

Чемпионат мира по хоккею с мячом-2018 завершится 4 февраля.

На чемпионате мира-2018 по бенди в Хабаровске (Россия) сборная Казахстана одержала третью уверенную победу, сообщает Sports.kz.

В заключительном матче группы B казахстанские бендисты разобрались с командой Германии (17:2). Таким образом, отечественная сборная заняла первое место в своем квартете, одержав победы во всех трех играх. Соперник казахстанцев по четвертьфиналу определится позже.

Чемпионат мира по хоккею с мячом-2018 завершится 4 февраля.

Фото: www.bandy-vm2018.ru


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