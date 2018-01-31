Стартовала республиканская акция «Налоговый кодекс 2018»

Стартовала республиканская акция по разъяснению нового Налогового Кодекса РК, которая проводятся министерством финансов РК и министерством национальной экономики РК, совместно с информационной системой Параграф и порталом zakon.kz.

В рамках акции подготовлен курс из 11 вебинаров, где представлен экспертный обзор самых важных и значимых изменений для бухгалтеров и всех, кто связан со сферой налогообложения.

Чего ожидать бухгалтерам и налогоплательщикам в 2018 году? Как изменения законодательства повлияют на ведение налогового учета и формирование налоговой отчетности? Как налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика? Что изменится в декларировании доходов физических лиц?

На эти и многие другие вопросы, налогоплательщики получат ответы просмотрев курс вебинаров.

Спикерами выступят эксперты министерства финансов РК и министерства национальной экономики РК.

Узнать все темы вебинаров можно по этой ссылке.