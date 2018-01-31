Стартовала республиканская акция «Налоговый кодекс 2018»
В рамках акции подготовлен курс из 11 вебинаров.
Стартовала республиканская акция по разъяснению нового Налогового Кодекса РК, которая проводятся министерством финансов РК и министерством национальной экономики РК, совместно с информационной системой Параграф и порталом zakon.kz.
В рамках акции подготовлен курс из 11 вебинаров, где представлен экспертный обзор самых важных и значимых изменений для бухгалтеров и всех, кто связан со сферой налогообложения.
Чего ожидать бухгалтерам и налогоплательщикам в 2018 году? Как изменения законодательства повлияют на ведение налогового учета и формирование налоговой отчетности? Как налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика? Что изменится в декларировании доходов физических лиц?
На эти и многие другие вопросы, налогоплательщики получат ответы просмотрев курс вебинаров.
Спикерами выступят эксперты министерства финансов РК и министерства национальной экономики РК.
Узнать все темы вебинаров можно по этой ссылке.
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