Шахматистка Бибисара Асаубаева будет отстаивать свою честь в суде

13-летнюю казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву, которая сейчас выступает за Россию, обвинили в использовании электронных подсказок во время турнира. Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат девочки Александр Добровинский, передает Zakon.kz.

По словам адвоката, прошлой осенью тренер российской шахматной сборной и отец другой российской шахматистки, показывающей менее хорошие результаты на соревнованиях, опубликовал некий материал, в котором указал, что выступавшая под российским флагом Асаубаева совершила страшное преступление: использовала во время турнира электронные подсказки и советовалась в туалете по телефону с кем-то из гроссмейстеров.

"В мире шахмат это преступление страшнее самого страшного допинга в легкой атлетике. Мало того, что был написан данный пасквиль, господин Соложенкин отправил к тому же донос на Бибисару, организаторам чемпионата мира. (...) Стиль игры шахматной принцессы, поражает знатоков, абсолютно взрослой манерой и стилем. Да такое бывает. Вспомните мальчика по имени Капабланка", - пишет он.

"Вот откуда такая самоуверенная прекрасная и взрослая игра! - начали говорить недруги Асаубаевой. - Это не она играет. Это компьютер! Ей подсказывают! Она - заурядный игрок!".

Александр Добровинский отметил, что устроители чемпионата мира никаких нарушений не обнаружили. Воспользоваться ни телефоном, ни каким другим гаджетом во время игры невозможно. Пронести что-либо металлическое на турнир просто нереально. Однако Бибисару перед игрой тщательно обыскали. В такой ситуации, уверен адвокат, нервный срыв и истерики могут произойти с любым, не говоря уже о ребёнке.В этой страшной атмосфере она все равно показала результат выше Лизы Соложенкиной. Но заняла на этом чемпионате мира "лишь" второе место. Без следов такие кошмары не проходят.

"Разразился дикий скандал. Естественно тут же в США нашлись умники, которые позвонили родителям Бибисары с предложением немедленного переезда в Америку с дальнейшим возможным выступлением гениального ребёнка за эту страну, под звездным флагом.

Родители пришли ко мне за советом. Мы очень долго все взвешивали и обо всем говорили. Наконец было принято может быть самое главное решение в жизни нашей шахматистки: честное имя девочки надо отстоять", - написал адвокат.

Месяц назад чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева и Александр Добровинский пожали друг другу руки. Исковое заявление подано 25 января 2018 года. Бибисара остаётся в России. Все расходы по этому делу адвокат взял на себя.

Фото: facebook.com/aadobrovinsky