Трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
В частности, были рассмотрены поправки по деятельности некоммерческих организаций.
В Мажилисе Парламента РК прошло пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности, были рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций» (первое чтение), «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 г.».
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