В Астану поставили бесплатные лекарства на 135 млн тенге

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 29 января 2018 года в Астану отгрузили и распределили по медицинским организациям бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения на общую сумму 135 миллионов 411 тысяч 746 тенге, передает Zakon.kz.

Лекарства были доставлены в стационары, а также в медицинские организации для амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО), то есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам.

Так, в столицу были отгружены препараты для лечения: артериальной гипертензии, сахарного диабета, болезней сердца, муковисцидоза, мукополисахаридоза, онкологии, эндокринных заболеваний, язвенной болезни, бронхиальной астмы, артрита, рассеянного склероза, психических расстройств. Также были доставлены антибиотики.

К примеру, по АЛО было отгружено 34 наименования лекарств и изделий медицинского назначения в 25 медицинских организаций на сумму 119 млн 179 тыс. 54 тенге.

Мы решили узнать у самих пациентов, как в этом году обстоят дела с обеспечением бесплатными лекарственными средствами.

По словам астанчанки Галины Кульщановой, льготные лекарства она получает каждый месяц по рецепту.

«Жалоб и нареканий по этом поводу у меня никаких нет. Каждый месяц я получаю бесплатные лекарства для лечения сахарного диабета и артериальной гипертензии. Наша медсестра даже звонит мне и напоминает о том, что нужно прийти за рецептом», - рассказала она.

К слову, предоставление бесплатных лекарств помогает Галине Болатовне экономить средства на этой статьей расходов, учитывая, что препараты стоят недешево, а пенсия у женщины не высокая.

«Я получаю такие препараты, как «Антарис», «Глюканил», «Престариум», «Бипрол». Они далеко не дешевые, один только «Престариум» в наших аптеках стоит 3 тысячи тенге!», - поделилась она.

Еще одна жительница Астаны, которая более 20-ти лет вынуждена принимать препараты на постоянной основе, отметила доброту и заботу участкового терапевта.

«Я очень нашим врачам благодарна! У меня нет проблем с получением моего лекарства. Каждый месяц мне выписывают рецепт и с ним я иду в аптеку, где получаю таблетки. Если сама забываю, то участковая медсестра или врач сами звонят и напоминают. Спасибо им за заботу», - отметил Сулухан Омарова.

Для Сулухан Файзулаевны бесплатные лекарства, это не только экономия (гормональный препарат «Метипред», который она получает, стоит в аптеках от трех до семи тысяч тенге), но и возможность улучшения качества жизни, облегчения хронического недуга.

Довольна тем, как в этом году работает система обеспечения льготными лекарствами и другая астанчанка Татьяна Ткачук.

«В аптеке никогда проблем не возникало при получении лекарств, вся система хорошо работает. Я получаю от своей артериальной гипертензии «Престариум», препарат дорогой, а пенсия маленькая. Поэтому льготные лекарства очень выручают», - сказала она.