Суд не удовлетворил иск ипотечников к Нацбанку и Казахстанской ипотечной компании

Стало известно решение суда по гражданскому иску семьи ипотечников к Нацбанку и Казахстанской ипотечной компании, передает Zakon.kz.

«В удовлетворении исковых требований Баттал К.Б., Баттал З.Б. к РГУ «Национальный банк РК», АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» о признании незаконным бездействия по реализации государственной Программы рефинансирования ипотечных займов в части финансирования АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания»; возложений обязанности на РГУ «Национальный банк РК» в месячный срок внести изменения в Программу и профинансировать АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» в рамках государственной Программы рефинансирования ипотечных займов отказано. Решение не вступило в законную силу», - сообщили резолютивную часть решения в пресс-службе суда Алматы.

Напомним, в Бостандыкском районном суде cостоялось рассмотрение гражданского иска семьи ипотечников к Нацбанку и Казахстанской ипотечной компании по факту бездействия со стороны этих организаций по реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов. Представитель истцов на прениях озвучила, что, включив КИК в список участников Программы, Нацбанк не предпринял никаких мер, чтобы проработать механизм прямого финансирования КИК, которая не имеет лицензии на депозитарную банковскую деятельность.

«Мы хотим сказать, что государством деньги выделяются, у нас правительство хочет решить проблему, снять социальную напряженность. Но люди на местах, которые должны это делать, четко фиксировать эти проблемы, они этого не делают», - отметила истец Зарина Баттал.

Ирина Капитанова