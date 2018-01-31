В Казахстане сохраняется погода без осадков

Вся территория республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков.

Местами ожидается туман, на юге и юго-востоке республики усиление ветра, на западе низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 24-29 м/с, ночью местами туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15-20, порывы 23 м/с. В Южно-Казахстанской -местами ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами - низовая метель. В Алматинской области сохранится местами очень сильный мороз, в Мангистауской - местами сильный мороз.

В Алматы -7, преимущественно ясно. В Астане -12, преимущественно ясно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30 по времени Астаны

Фото: 4erti.ru