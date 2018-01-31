Трансляция коллегии Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции

В частности, глава Агентства подвел итоги работы ведомства за 2017 год.

В Астане прошло расширенное заседание коллегии Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции под председательством Алика Шпекбаева, сообщает Zakon.kz.

Глава Агентства подвел итоги работы ведомства за 2017 год, рассказал об основных направлениях работы Агентства, Национального бюро по противодействию коррупции, территориальных подразделений и подведомственных организаций на предстоящий период, поделился планами по их реализации.

В заседании приняли участие представители Администрации Президента РК, канцелярии премьер -министра, депутаты парламента, представители центральных государственных органов, международных и общественных организаций, консультативно-совещательных органов Агентства.