"Отморозком" назвали мать, выбросившую малыша на мороз в Павлодаре

Ребенок родился здоровым, весит больше трех килограммов, ему не больше десяти дней.

В Павлодаре разыскивают мать найденного в мусорном контейнере младенца, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Новорождённого мальчика поздним вечером обнаружили случайные прохожие, они и вызвали полицию и медиков. На двадцатиградусном морозе ребенок провел почти полчаса. Малыш получил переохлаждение. По словам медиков, ребенок чудом не замерз насмерть.

- Можно сказать, что ребенку повезло, потому что на прошлой неделе мороз, если бы он был в тот момент найден на улице, то наверняка у него был бы исход не такой как вчера. Ему повезло, что его нашли вовремя, - сообщила врач Шолпан Курманова.

Малыша нашли поздним вечером в мусорном баке в одном из городских дворов. Плач услышала проходившая мимо женщина. Она заглянула в контейнер и увидела младенца, завернутого в одеяло.

- Я думаю, что нормальная женщина в здравом уме такого просто совершить не может, то есть это отморозок какой-то, и назвать её женщиной абсолютно у меня даже язык не поворачивается, - рассказала Виктория Казакова.

По словам местных жителей, беременных среди соседей они не замечали. Жители предположили, что к ним во двор намеренно зашла посторонняя женщина, чтобы выкинуть малыша в мусорный бак. По заключению врачей ребенок родился здоровым, весит больше трех килограммов. Ему не больше десяти дней.

Полицейские сейчас разыскивают мать. Женщине может грозить сразу несколько уголовных статей, в том числе оставление в опасности и попытка убийства. По какой из них заведут дело, будут решать следователи.

Фото: kp.ru.