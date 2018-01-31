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Новая пародия на Ольгу Бузову взрывает Казнет

31 января 2018, 09:47

Клип-пародию сняли казахстанские танцоры ради забавы.

В Сети появилось новое видео - пародия на клип Ольги Бузовой "Мало половин", передает Zakon.kz.

Клип-пародию сняли казахстанские танцоры ради забавы. Они попросили своих подписчиков отмечать российскую исполнительницу в комментариях, чтобы она обратила на них внимание.


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