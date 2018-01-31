"Желаю, чтобы в этот раз рыжего судьи не спасли". Ковалев пожелал Головкину удачи

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поздравил Геннадия Головкина с тем, что казахстанскому боксеру удалось договориться о втором поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Zakon.kz.

"Мои поздравления Геннадию Голoвкину и его команде, что договорились и уже официально подтвержден бой с Саулем Альваресом на 5 мая 2018 года. Геннадий, АЛГА. Желаю удачи и чтобы в этот раз рыжего не спасли судьи!" - написал Ковалев на своей странице в Instagram.

Сергей Ковалев - российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Чемпион России среди любителей (2005). Чемпион мира среди военнослужащих (2005).

О втором бое между Головкиным и Альваресом было объявлено 29 января. Поединок намечен на 5 мая. Сейчас ведутся переговоры о месте проведения боя.

Ожидается, что в предстоящем бою Головкин вновь поставит на кон все свои пояса, а Альварес - чемпионский титул журнала The Ring и звание линейного чемпиона в среднем весе. В случае победы казахстанский боксер может повторить рекорд среднего веса.

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