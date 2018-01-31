Назначен новый генконсул Казахстана в Казани

Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Еркин Тукумов назначен Генеральным консулом Казахстана в Казани (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«На протяжении последних 8 лет Е. Тукумов занимал должность заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Казахстана. До этого он работал директором Департамента Центральной Азии МИД РК, а также в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК», - сообщается на официальной странице министерства в Фейсбуке.

Тукумов Еркин Валитханович родился в 1973 году в Узбекистане, в городе Термезе.

В 1997 году окончил с отличием Институт международных отношений Варшавского Университета (Польша). В 2004 году завершил обучение в аспирантуре Института философии и политологии Академии наук РК. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в 1997 году старшим научным сотрудником отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

С ноября 2000 года по январь 2005 года - заведующий отделом внешней политики КИСИ.

С октября 2005 года по октябрь 2007 года - генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии.

С ноября 2007-го по май 2008-го работал в Администрации Президента РК - заведующий сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра Администрации Президента РК и заведующим сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С июня 2008 года в Министерстве иностранных дел РК - заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии МИД.

В январе 2010 года был назначен заведующим Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.