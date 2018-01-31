Перехват самолета-разведчика США у границ РФ показали на видео  

Военно-морские силы США опубликовали видеозапись перехвата самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем.

В сообщении, размещенном на сайте ВМС США, отмечается, что маневр был небезопасным, так как Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в пяти футах (1,5 метров) и пересек траекторию движения американского самолета. Продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут, добавляется в заявлении.

«Российские военные имеют право так действовать в международном воздушном пространстве, но они должны вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — сказано в пресс-релизе ВМС США.

В ведомстве отметили, что американский разведчик не провоцировал российский истребитель на «опасные» действия.

Ранее 29 января Минобороны России опровергло «опасный» перехват. «Никаких нештатных ситуаций не было», — уточнили в министерстве, добавив, что пилот российской боевой машины идентифицировал неопознанный объект и сопровождал его, не допуская нарушения границы. Американские СМИ утверждали, что разведчик вынужден был прекратить миссию преждевременно.

Источник: Lenta.ru