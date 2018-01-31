В СКО внедрят 49 проектов в рамках программы «Цифровой Казахстан»

Под руководством главы региона Кумара Аксакалова прошло заседание акимата СКО, в ходе которого рассмотрели вопрос о мерах принимаемых в Северо-Казахстанской области в рамках программы цифровизации.

По поручению Главы государства, в рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» в области проводится системная работа по цифровизации. По словам заместителя акима СКО Мадияра Кожахмета, в целях проведения анализа существующего положения и разработки концепции цифровизации области, на базе Центра регионального развития «Есиль» сформирован офис по цифровизации, в который привлечены специалисты высокой квалификации из числа IT-предприятий. Совместно с Холдингом «Зерде» было выделено 49 проектов, которые будут реализованы в текущем году в формате «Quick Wins». Данные проекты включены в Концепцию цифровизации области и представляют 8 приоритетных направлений. Это сельское хозяйство, туризм, а также 6 направлений, которые будут скомпонованы в концепцию «Smart Петропавловск»: безопасность, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение и городское управление.

В сфере сельского хозяйства уже есть положительные примеры внедрения новых технологий: это и спутниковый мониторинг полей, использование дронов, электронное чипирование животных. Основной экономический эффект видится во внедрении элементов точного земледелия, к которым относятся: геопортал, точные метеоданные, сенсоры и датчики, космомониторинг.

В сфере туризма в текущем году планируется разработка мобильного приложения по туристским объектам региона и установка 5-ти мультимедийных стендов на ж/д вокзале, аэропорте и центральных улицах г. Петропавловск с указанием культурно-исторических, развлекательных мест, объектов питания, размещения.

На сегодняшний день в Центр оперативного управления ДВД подключено 1995 камер видеонаблюдения, включая объекты социальной и культурно-развлекательной сферы г.Петропавловска. Планируется внедрение проекта «Умный перекресток», который будет обеспечивать мониторинг состояния светофоров, сбор показаний различных датчиков, а также онлайн управление с учетом сезонных изменений, дней недели и времени суток. Уже сейчас передвижение всех городских автобусов можно отследить через мобильное приложение. В дальнейшем планируется внедрение системы электронной диспетчеризации, оснащение всех автобусных остановок табло переменной информации с выводом места и времени прибытия на остановку общественного транспорта, ориентировочное время, затраченное на дорогу и множества других полезных функций. Также нами разрабатывается «Интеллектуальная система учета пассажиропотока» с оптимизацией маршрутов и управлением движения общественного транспорта. В 2018 году запланировано внедрение систем по автоматизации передачи показаний по приборам учета.

В рамках Smart City г. Петропавловск является «пилотом» по сфере ЖКХ. В связи с этим, в городе запущен пилот «Электронный КСК» для обеспечения прозрачности деятельности и оперативности обратной связи с жителями; в 2018 году запланировано внедрение систем по автоматизации передачи показаний по приборам учета, а также мобильные платежи за комуслуги; в течение года, в уличном освещении планируется продолжить переход на светодиодные лампы с применением системы диммирования, позволяющей регулировать напряжение на уличных светильниках.

В дошкольных учреждениях города планируется внедрение системы Smart-детский сад, которая позволит вести электронный учет посещаемости, мониторинг развития детей, автоматизацию внутренних бизнес-процессов. Сейчас уже идет пилот в д/с «Алтын бесік» и внедряется в частный детский сад. До конца года будет внедрена во все дошкольные учреждения города. В рамках проекта Smart-школа, будут реализована Е-столовая, с возможностью электронной оплаты в столовой школ города, отображения порций меню, просмотра и контроля рациона ученика через личный кабинет. А также «Безопасная школа» с установкой СКУД и систем видеонаблюдения с выводом изображения в Центр оперативного управления ДВД. Пилотный проект внедряется в Классической казахской гимназии.

В сфере здравоохранения будут реализованы проекты: «Умная поликлиника», «Электронный рецепт», «Паспорт здоровья» и другие, которые обеспечат единый доступ пациентов к историям болезней, анамнеза, назначений, рецептов и т.д. Совместно с предпринимателями города разрабатывается приложение по поиску медицинских услуг и лекарственных средств в аптеках.

«По программе цифровизации отобраны 49 проектов. Но это только начало, в ходе реализации программы будут добавляться новые проекты. Заместитель Мадияр Кожахмет отвечает за эту работу. Со всеми управлениями и акиматами надо отработать», - отметил аким области.