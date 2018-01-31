Заработная плата в 4 квартале 2017 года

В четвертом квартале 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 163 725 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 105,9%, реальной - 98,6%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 316,1 тыс. тенге (в 1,9 раза превышает среднереспубликанский уровень),в профессиональной, научной и технической деятельности - 303,3 (в 1,9 раза), в сфере информации и связи - 249,3 тыс. тенге (в 1,5 раз), в сфере промышленности - 234,3 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере строительства - 218,1 тыс. тенге ( в 1,3 раз). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 96,7 тыс. тенге на 41,0% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 288,2 тыс. тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 107,0 тыс. тенге, что на 34,6% ниже среднего уровня по стране.

Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).