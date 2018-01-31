Заработная плата работников по профессиям и должностям в 2017 году

В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводилось единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием были охвачены работники, проработавшие полностью сентябрь месяц. Обследование проводилось с использованием Государственного Классификатора занятий Республики Казахстан, утвержденного постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года №22.

По результатам обследования дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохранилась. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз - специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза - неквалифицированных рабочих.

Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей всех уровней в организациях воздушного транспорта - 943,5 тыс. тенге, это в 2,3 раза выше средней заработной платы руководителей всех уровней сферы строительства и в 7,1 раз - сферы государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа- 596,9 тыс. тенге и 513,4 тыс. тенге соответственно.

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы одного работника Профессия Заработная плата, тенге Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы руководитель организации 133 - 1 805 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование. бухгалтер 69 - 469 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. компьютерный программист 97 - 577 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. агент по снабжению 50 - 392 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. юрисконсульт (среднего уровня квалификации) 50 - 612 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. секретарь, офис-менеджер 25 - 398 тыс. тенге Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. грузчики, подсобные рабочие 38 - 175 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. водитель автомобиля 51 - 444 тыс. тенге Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Информация и связь; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохранился значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженеры по техническому надзору (754 тыс.тенге), инженеры по бурению (буровым работам) (854 тыс.тенге), и инженеры по креплению скважин (1844 тыс.тенге).

В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (381 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов инженера (357 тыс. тенге).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (208 тыс. тенге) и трактористы (191 тыс. тенге), а низкую - рыбаки морской зоны, стригали и фермеры - в пределах 31 - 35 тыс. тенге.

10 самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий и должностей по видам экономической деятельности Высокооплачиваемые профессии и должности тенге Низкооплачиваемые профессии и должности тенге Инженер по креплению скважин (Добыча сырой нефти и природного газа) 1 844 500 Охранник (Рыболовство и аквакультура) 35 525 Руководитель организации (Воздушный транспорт) 1 804 700 Машинист машин и механизмов внутренних водоемов (Рыболовство и аквакультура) 35 500 Главный металлург (Металлургическая промышленность) 1 622 578 Механик (Рыболовство и аквакультура) 35 000 Руководитель организации (Металлургическая промышленность) 1 485 971 Фермер (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях) 34 675 Руководитель организации (Добыча сырой нефти и природного газа) 1 430 593 Курьер (Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение) 34 351 Руководитель организации (Финансовая и страховая деятельность) 1 404 804 Охранник (Связь) 33 628 Руководитель организации (Услуги по проживанию и питанию) 1 072 703 Стригаль (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях) 31 857 Пилот (Воздушный транспорт) 991 294 Рыбак морской зоны (Рыболовство и аквакультура) 31 429 Руководители специализированных (производственно-эксплуата-ционных) подразделений (служб) (Добыча сырой нефти и природного газа) 936 497 Переводчик (Производство текстильных изделий) 25 000 Руководитель организации (Связь) 869 669 Секретари, офис-менеджеры (Рыболовство и аквакультура) 25 000

По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин в среднем была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя всех уровней организации, сложилась в 575 тыс. тенге, переводчика - в 312 тыс. тенге, экономиста - в 238 тыс. тенге, бухгалтера - в 186 тыс. тенге. Это в 1,2 - 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата женщин аналогичных должностей и профессии.

Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.

В сентябре 2017 года в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности у руководителей организаций в г.Астане и в г.Алматы сложилась наиболее высокая заработная плата - 926 тыс.тенге и 888 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Кызылординской областях, где руководители получали от 251 до 282 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной заработной платой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 3,7 раза.

Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской и Мангистауской областях - 389 тыс. тенге и 313 тыс. тенге, соответственно, а низкая - в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - 105 - 113 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались, в г.Астана - 205 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области - 130 тыс. тенге.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 137 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раз, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 114 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя - 78 тыс. тенге и 1,5 раза.