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Заработная плата работников по профессиям и должностям в 2017 году

 

В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводилось единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием были охвачены работники, проработавшие полностью сентябрь месяц. Обследование проводилось с использованием Государственного Классификатора занятий Республики Казахстан, утвержденного постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года №22.

По результатам обследования дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохранилась. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз - специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза - неквалифицированных рабочих.

 

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Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей всех уровней в организациях воздушного транспорта - 943,5 тыс. тенге, это в 2,3 раза выше средней заработной платы руководителей всех уровней сферы строительства и в 7,1 раз - сферы государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа- 596,9 тыс. тенге и 513,4 тыс. тенге соответственно.

 

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:

Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности

и размерам номинальной заработной платы одного работника

Профессия

Заработная плата, тенге

Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы

руководитель организации

133 - 1 805 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование.

бухгалтер

69 - 469 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

компьютерный программист

97 - 577 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

агент по снабжению

50 - 392 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

юрисконсульт (среднего уровня квалификации)

50 - 612 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

секретарь, офис-менеджер

25 - 398 тыс. тенге

Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

грузчики, подсобные рабочие

38 - 175 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

водитель автомобиля

51 - 444 тыс. тенге

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Информация и связь; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.

 

В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохранился значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженеры по техническому надзору (754 тыс.тенге), инженеры по бурению (буровым работам) (854 тыс.тенге), и инженеры по креплению скважин (1844 тыс.тенге).

В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (381 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов инженера (357 тыс. тенге).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (208 тыс. тенге) и трактористы (191 тыс. тенге), а низкую - рыбаки морской зоны, стригали и фермеры - в пределах 31 - 35 тыс. тенге.

10 самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых

профессий и должностей по видам экономической деятельности

Высокооплачиваемые профессии и должности

тенге

Низкооплачиваемые профессии и должности

тенге

Инженер по креплению скважин (Добыча сырой нефти и природного газа)

1 844 500

Охранник (Рыболовство и аквакультура)

35 525

Руководитель организации (Воздушный транспорт)

1 804 700

Машинист машин и механизмов внутренних водоемов (Рыболовство и аквакультура)

35 500

Главный металлург (Металлургическая промышленность)

1 622 578

Механик (Рыболовство и аквакультура)

35 000

Руководитель организации (Металлургическая промышленность)

1 485 971

Фермер (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)

34 675

Руководитель организации (Добыча сырой нефти и природного газа)

1 430 593

Курьер (Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение)

34 351

Руководитель организации (Финансовая и страховая деятельность)

1 404 804

Охранник (Связь)

33 628

Руководитель организации (Услуги по проживанию и питанию)

1 072 703

Стригаль (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)

31 857

Пилот (Воздушный транспорт)

991 294

Рыбак морской зоны (Рыболовство и аквакультура)

31 429

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-ционных) подразделений (служб) (Добыча сырой нефти и природного газа)

936 497

Переводчик (Производство текстильных изделий)

25 000

Руководитель организации (Связь)

869 669

Секретари, офис-менеджеры (Рыболовство и аквакультура)

25 000

 

По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин в среднем была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя всех уровней организации, сложилась в 575 тыс. тенге, переводчика - в 312 тыс. тенге, экономиста - в 238 тыс. тенге, бухгалтера - в 186 тыс. тенге. Это в 1,2 - 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата женщин аналогичных должностей и профессии.

 

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Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.

В сентябре 2017 года в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности у руководителей организаций в г.Астане и в г.Алматы сложилась наиболее высокая заработная плата - 926 тыс.тенге и 888 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Кызылординской областях, где руководители получали от 251 до 282 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной заработной платой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 3,7 раза.

Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской и Мангистауской областях - 389 тыс. тенге и 313 тыс. тенге, соответственно, а низкая - в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - 105 - 113 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались, в г.Астана - 205 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области - 130 тыс. тенге.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 137 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раз, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 114 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя - 78 тыс. тенге и 1,5 раза.

 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника

по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан

(в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)

тенге

 

Руководитель

организации

Экономист

Инженер

Преподаватель

высшего

учебного

заведения

Воспитатель

Врач

Агроном

Водитель

автомобиля

Республика Казахстан

458 055

204 912

284 055

136 662

77 713

159 307

147 318

135 797

Акмолинская

297 470

121 802

143 344

112 479

76 463

148 155

166 743

118 285

Актюбинская

390 647

141 511

187 943

120 558

73 766

135 495

119 614

107 415

Алматинская

315 186

125 510

135 284

98 618

76 989

160 769

208 864

97 774

Атырауская

741 734

388 994

488 175

109 718

83 335

166 354

-

178 555

Западно-Казахстанская

388 413

229 505

706 167

96 252

68 952

166 747

75 500

103 656

Жамбылская

253 097

105 478

140 431

100 661

73 901

152 330

67 500

69 675

Карагандинская

305 702

147 168

158 015

111 278

78 406

136 700

198 233

119 441

Костанайская

372 067

119 227

137 971

104 831

75 567

179 203

140 907

104 403

Кызылординская

281 950

139 572

223 980

98 724

85 503

171 213

83 826

86 946

Мангистауская

467 221

313 022

484 586

115 979

75 824

146 938

-

350 910

Южно-Казахстанская

250 654

123 170

155 587

99 703

73 797

130 060

24 500

90 007

Павлодарская

456 920

160 318

149 137

117 982

77 686

159 647

105 170

121 794

Северо-Казахстанская

310 842

112 741

124 188

149 559

77 400

190 333

156 111

142 701

Восточно-Казахстанская

293 105

201 793

154 418

106 594

75 813

164 527

113 256

109 958

г. Астана

926 057

269 478

323 562

257 507

94 998

205 101

-

163 407

г. Алматы

888 225

233 125

234 734

154 949

101 325

171 108

200 000

130 074

 

 

31 января 2018, 10:18
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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