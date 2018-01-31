Заработная плата работников по профессиям и должностям в 2017 году
В целях получения информации о размерах среднемесячной заработной платы по характерным (актуальным) профессиям рабочих и должностям служащих Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан проводилось единовременное обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. Обследованием были охвачены работники, проработавшие полностью сентябрь месяц. Обследование проводилось с использованием Государственного Классификатора занятий Республики Казахстан, утвержденного постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года №22.
По результатам обследования дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников сохранилась. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2,0 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз - специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза - неквалифицированных рабочих.
Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей всех уровней в организациях воздушного транспорта - 943,5 тыс. тенге, это в 2,3 раза выше средней заработной платы руководителей всех уровней сферы строительства и в 7,1 раз - сферы государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения. Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа- 596,9 тыс. тенге и 513,4 тыс. тенге соответственно.
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности и размерам номинальной заработной платы выглядит следующим образом:
|
Группировка отдельных профессий по видам экономической деятельности
и размерам номинальной заработной платы одного работника
|
Профессия
|
Заработная плата, тенге
|
Виды экономической деятельности, слева направо по возрастанию размеров заработной платы
|
руководитель организации
|
133 - 1 805 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Транспорт и складирование.
|
бухгалтер
|
69 - 469 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
компьютерный программист
|
97 - 577 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Строительство; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Информация и связь; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
агент по снабжению
|
50 - 392 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
юрисконсульт (среднего уровня квалификации)
|
50 - 612 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Образование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Транспорт и складирование; Строительство; Финансовая и страховая деятельность; Услуги по проживанию и питанию; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
секретарь, офис-менеджер
|
25 - 398 тыс. тенге
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Обрабатывающая промышленность; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Услуги по проживанию и питанию; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Информация и связь; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
грузчики, подсобные рабочие
|
38 - 175 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Транспорт и складирование; Услуги по проживанию и питанию; Строительство; Информация и связь; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Финансовая и страховая деятельность; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
|
водитель автомобиля
|
51 - 444 тыс. тенге
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Образование; Здравоохранение и социальные услуги; Информация и связь; Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; Обрабатывающая промышленность; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; Транспорт и складирование; Финансовая и страховая деятельность; Строительство; Услуги по проживанию и питанию; Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров.
В разрезе видов экономической деятельности и профессий работников сохранился значительный разрыв в оплате труда. В сфере добычи сырой нефти и природного газа наиболее высокооплачиваемыми специалистами были инженеры по техническому надзору (754 тыс.тенге), инженеры по бурению (буровым работам) (854 тыс.тенге), и инженеры по креплению скважин (1844 тыс.тенге).
В сфере строительства среди специалистов высшего уровня квалификации максимальную заработную плату получали менеджеры (381 тыс. тенге), а из квалифицированных специалистов инженера (357 тыс. тенге).
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов высокую заработную плату получали трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (208 тыс. тенге) и трактористы (191 тыс. тенге), а низкую - рыбаки морской зоны, стригали и фермеры - в пределах 31 - 35 тыс. тенге.
|
10 самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых
профессий и должностей по видам экономической деятельности
|
Высокооплачиваемые профессии и должности
|
тенге
|
Низкооплачиваемые профессии и должности
|
тенге
|
Инженер по креплению скважин (Добыча сырой нефти и природного газа)
|
1 844 500
|
Охранник (Рыболовство и аквакультура)
|
35 525
|
Руководитель организации (Воздушный транспорт)
|
1 804 700
|
Машинист машин и механизмов внутренних водоемов (Рыболовство и аквакультура)
|
35 500
|
Главный металлург (Металлургическая промышленность)
|
1 622 578
|
Механик (Рыболовство и аквакультура)
|
35 000
|
Руководитель организации (Металлургическая промышленность)
|
1 485 971
|
Фермер (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)
|
34 675
|
Руководитель организации (Добыча сырой нефти и природного газа)
|
1 430 593
|
Курьер (Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение)
|
34 351
|
Руководитель организации (Финансовая и страховая деятельность)
|
1 404 804
|
Охранник (Связь)
|
33 628
|
Руководитель организации (Услуги по проживанию и питанию)
|
1 072 703
|
Стригаль (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях)
|
31 857
|
Пилот (Воздушный транспорт)
|
991 294
|
Рыбак морской зоны (Рыболовство и аквакультура)
|
31 429
|
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-ционных) подразделений (служб) (Добыча сырой нефти и природного газа)
|
936 497
|
Переводчик (Производство текстильных изделий)
|
25 000
|
Руководитель организации (Связь)
|
869 669
|
Секретари, офис-менеджеры (Рыболовство и аквакультура)
|
25 000
По основным группам должностей и профессий заработная плата женщин в среднем была ниже заработной платы мужчин. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя всех уровней организации, сложилась в 575 тыс. тенге, переводчика - в 312 тыс. тенге, экономиста - в 238 тыс. тенге, бухгалтера - в 186 тыс. тенге. Это в 1,2 - 2,0 раза выше, чем средняя заработная плата женщин аналогичных должностей и профессии.
Дифференциация заработной платы по группам занятий и по профессиям (должностям) отличается и в региональном разрезе.
В сентябре 2017 года в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности у руководителей организаций в г.Астане и в г.Алматы сложилась наиболее высокая заработная плата - 926 тыс.тенге и 888 тыс. тенге соответственно. Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Кызылординской областях, где руководители получали от 251 до 282 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной заработной платой руководителя организации и ее минимальным значением составило - 3,7 раза.
Высокая заработная плата экономиста наблюдалась в Атырауской и Мангистауской областях - 389 тыс. тенге и 313 тыс. тенге, соответственно, а низкая - в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - 105 - 113 тыс. тенге. Уровни размеров заработной платы врача различались, в г.Астана - 205 тыс. тенге, а в Южно-Казахстанской области - 130 тыс. тенге.
Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 137 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раз, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы - соответственно 114 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя - 78 тыс. тенге и 1,5 раза.
|
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника
по отдельным профессиям и должностям в разрезе регионов Республики Казахстан
(в среднем по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности)
|
тенге
|
|
Руководитель
организации
|
Экономист
|
Инженер
|
Преподаватель
высшего
учебного
заведения
|
Воспитатель
|
Врач
|
Агроном
|
Водитель
автомобиля
|
Республика Казахстан
|
458 055
|
204 912
|
284 055
|
136 662
|
77 713
|
159 307
|
147 318
|
135 797
|
Акмолинская
|
297 470
|
121 802
|
143 344
|
112 479
|
76 463
|
148 155
|
166 743
|
118 285
|
Актюбинская
|
390 647
|
141 511
|
187 943
|
120 558
|
73 766
|
135 495
|
119 614
|
107 415
|
Алматинская
|
315 186
|
125 510
|
135 284
|
98 618
|
76 989
|
160 769
|
208 864
|
97 774
|
Атырауская
|
741 734
|
388 994
|
488 175
|
109 718
|
83 335
|
166 354
|
-
|
178 555
|
Западно-Казахстанская
|
388 413
|
229 505
|
706 167
|
96 252
|
68 952
|
166 747
|
75 500
|
103 656
|
Жамбылская
|
253 097
|
105 478
|
140 431
|
100 661
|
73 901
|
152 330
|
67 500
|
69 675
|
Карагандинская
|
305 702
|
147 168
|
158 015
|
111 278
|
78 406
|
136 700
|
198 233
|
119 441
|
Костанайская
|
372 067
|
119 227
|
137 971
|
104 831
|
75 567
|
179 203
|
140 907
|
104 403
|
Кызылординская
|
281 950
|
139 572
|
223 980
|
98 724
|
85 503
|
171 213
|
83 826
|
86 946
|
Мангистауская
|
467 221
|
313 022
|
484 586
|
115 979
|
75 824
|
146 938
|
-
|
350 910
|
Южно-Казахстанская
|
250 654
|
123 170
|
155 587
|
99 703
|
73 797
|
130 060
|
24 500
|
90 007
|
Павлодарская
|
456 920
|
160 318
|
149 137
|
117 982
|
77 686
|
159 647
|
105 170
|
121 794
|
Северо-Казахстанская
|
310 842
|
112 741
|
124 188
|
149 559
|
77 400
|
190 333
|
156 111
|
142 701
|
Восточно-Казахстанская
|
293 105
|
201 793
|
154 418
|
106 594
|
75 813
|
164 527
|
113 256
|
109 958
|
г. Астана
|
926 057
|
269 478
|
323 562
|
257 507
|
94 998
|
205 101
|
-
|
163 407
|
г. Алматы
|
888 225
|
233 125
|
234 734
|
154 949
|
101 325
|
171 108
|
200 000
|
130 074
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