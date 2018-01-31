В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов»;

Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов.»;

В Правилах обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложен в следующей редакции:

«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов»;

Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами.

Для производств, участвующих в обороте и использовании взрывчатых материалов, организацией разрабатываются технологические регламенты по обеспечению безопасного применения взрывчатых материалов с учетом местных условий, положение о производственном контроле и план ликвидации аварий.»;

Правила дополнены пунктами 27-1, 27-2 и 27-3 следующего содержания:

«27-1. Допуск лиц к работам, непосредственно связанным со взрывными работами и со ВМ (руководитель взрывных работ, взрывник, мастер-взрывник, водитель, заведующий складом, лаборант, раздатчик и работники привлекаемые к работам со ВМ) осуществляется после их ежегодной проверки по специальным учетам территориальных органов:

1) внутренних дел по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью;

2) по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры лиц, имеющих непогашенную и (или) не снятую в установленном законодательством порядке судимость за совершение умышленного преступления, освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным Уголовным Кодексом Республики Казахстан;

3) здравоохранения по медицинским учетам (нарко- и психоневрологических диспансеров).

27-2. Для согласования допуска лиц, к работам связанных со взрывными работами и со ВМ, организации представляют в территориальный орган внутренних дел, по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, следующие документы:

1) список лиц с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты и места рождения, места жительства;

2) медицинские справки, свидетельствующие о пригодности лица к указанному виду работы (нарко- и психоневрологических диспансеров).

Список лиц, допускаемых к работам связанных со взрывными работами и со ВМ, согласовывается с начальником территориального органа внутренних дел, по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры, руководителем организации здравоохранения (нарко - и психоневрологических диспансеров) или их заместителями.

27-3. Органы внутренних дел, по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры отказывают организациям в допуске лиц к работам со взрывными работами и со ВМ в случаях:

1) непредставления медицинской справки об отсутствии противопоказаний, связанных с психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией;

2) наличия непогашенной или неснятой в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимости за совершение умышленного преступления либо по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью;

3) отсутствия постоянного места жительства;

4) не достижения лицом восемнадцатилетнего возраста.

Не прохождение ежегодной проверки, проводимой территориальными органами по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, внутренних дел и организацией здравоохранения, или отрицательный результат такой проверки является основанием для организации (предприятия) не допускать таких лиц, непосредственно связанных со взрывными работами и со ВМ.»;

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.