Казахстан прошел аудит по авиационной безопасности ИКАО

Казахстан успешно прошёл аудит по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтвердил высокий уровень соответствия международным стандартам. Об это на своей странице в Facebook сообщил Комитет гражданской авиации МИР РК, передает Zakon.kz.

Уровень соответствия КГА МИР РК требованиям ИКАО официально составил 83%, что на 21% лучше показателя аудита 2009 года, который составлял 62%. Улучшенный показатель Казахстана превышает на 11% среднемировой уровень в 72%.

"Аудит ИКАО - один из важнейших объективных инструментов оценки системы безопасности гражданской авиации государства. В случае выявления существенных замечаний и низкой оценки по результатам аудита ИКАО возможны серьезные негативные последствия в виде ограничения на полеты другими странами", - говорится в сообщении.

Аудит по авиационной безопасности представляет собой комплексную проверку системы безопасности аэропортов - экспертная оценка проводилась по 480 ключевым вопросам в ноябре 2017 года, для сравнения, предыдущий аудит 2009 года состоял из 299 вопросов, что наглядно демонстрирует ужесточение требований ИКАО.

Странам стало гораздо сложней проходить аудиты ИКАО и в этой связи высокий уровень оценки Казахстана экспертами ИКАО становится ещё более значимым. По итогам аудита 2017 года Казахстан вошёл в группу стран, занимающих лидирующее положение в мире по уровню авиационной безопасности.

Фото: inform.kz