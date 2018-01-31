Вклад транспортно-логистической сферы в ВВП страны сохраняется на уровне 8%

По итогам 2017 года в транспортно-логистический сектор страны вложили 1,2 триллиона тенге - на 6,3% больше, чем годом ранее, в деньгах, и на 0,2% больше в реальном выражении, с учетом инфляции.

Наибольший объем пришелся на Атыраускую область (22,3% от РК, 274,8 млрд тг, +51,7% за год). Также среди лидеров - Астана (17% от РК, 209,6 млрд тг, +21,1% за год), и Алматинская область (9,1% от РК, 112,5 млрд тг, на 32,4% меньше, чем в прошлом году).

В ходе Республиканского совещания министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал, что за 10 лет общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры и транспортно-логистических активов Казахстана составил около 30 млрд долларов. За этот период построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструировано 6,3 тыс. км автомобильных дорог, увеличены портовые мощности на Каспии до 26 млн тонн, проведена реконструкция в 15 аэропортах, - рассказал глава ведомства.

При этом активное строительство инфраструктуры положительно сказалось на показателях Казахстана в международных рейтингах. Так, с 2014 по 2016 год в Индексе эффективности логистики Всемирного банка Казахстан поднялся с 88-го на 77-е место. В соответствии с Госпрограммой «Нұрлы жол» в 2020 году РК планирует занять 40-е место.

В общем объеме инвествливаний в сфере транспорта и складирования за 2017 год на собственные вложения бизнеса пришлось 37%. Еще 31,5% составили капвложения из бюджета, 18,8% - кредиты банков и 12,6% - прочие заемные средства.

По итогам года эффект от реализации транзитно-транспортных проектов очевиден. Благодаря сопряжению программ «Нұрлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути» готовность инфраструктуры Казахстана составила 70%. По казахстанской железной дороге перевозят большое количество грузов из Поднебесной в страны Европы, Центральной Азии и Персидского залива. Кроме того, в прошедшем году в морском порту Курык, являющимся ключевым звеном Транскаспийского транспортного коридора, запущен автомобильный паромный терминал.

По данным МИР РК в 2017 году транзитом по территории Казахстана на автотранспорте перевезен рекордный за последние 5 лет объем груза - 2,1 млн тонн (в 2013 г. - 1,56 млн, в 2014 г. - 1,49 млн, в 2015 г. - 1,2 млн, в 2016 г. - 1,4 млн), и рост в сравнении с 2016 годом составил 50%. В результате создания конкурентоспособных тарифных ставок и скоординированных действий со странами-партнерами к 2020 году объем контейнерных перевозок в транзитном сообщении планируется увеличить в 10 раз (до 2 млн ДФЭ).

За 3 квартала 2017 года валовая добавленная стоимость транспортно-логистического сегмента достигла 2,7 трлн тг, на 4,7% больше, чем годом ранее (7,6% от ВВП). По итогам 2016 года доля сектора в ВВП страны составляла 8,3%, в 2015 году - 8,6%.