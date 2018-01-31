Розничные и корпоративные вклады БВУ РК за декабрь 2017 года

Объем вкладов БВУ РК сократился за год на 588,1 млрд тг (3,4%) и составил на конец 2017 года 16,7 трлн тг. До этого, начиная с 2010 года, банковские вклады ежегодно прирастали.

Сокращение портфеля произошло за счет оттока вкладов юридических лиц - минус 907,2 (9,7%), до 8,5 трлн тг. Не помогло даже увеличение показателей в сфере розничных вкладов - плюс 319,1 млрд тг (4%), до 8,2 трлн тг.

По итогам года в депозитной корзине банков удельный вес розничных и корпоративных вкладов почти сравнялся - 49,3% и 50,7% соответственно. Годом ранее вклады физлиц составляли 45,8% от общего портфеля вкладов, юрлиц - 54,2%.

Так, розничные вклады вновь выдвигаются на позицию ключевого источника фондирования для БВУ.

В сфере розничных вкладов улучшили свои позиции за год 21 из 32 банков РК. Самый большой прирост у Kaspi bank - 129,2 млрд тг (17,5%), до 867,7 млрд тг. Доля от совокупного объема розничных кладов БВУ РК увеличилась с 9,3% до 10,5%. Удельный вес физлиц в портфеле вкладов банка при этом уменьшился с 91,3% до 87,6%.

На втором месте - ЖССБ, на 100% розничный государственный банк - с годовым приростом 114,1 млрд тг (27,8%), до 524,6 млрд тг. Доля от БВУ РК увеличилась с 5,2% до 6,4%.

Замыкает тройку лидеров Сбербанк - плюс 72 млрд тг (11,5%), до 699,7 млрд тг. Доля от БВУ РК выросла с 7,9% до 8,5%. Удельный вес вкладов физлиц в портфеле банка уменьшился с 54,4% до 54,1%.

Портфель корпоративных вкладов нарастили за год только 16 из 32 банков. Самый большой годовой прирост у ForteBank - на 119,7 млрд тг (26,2%), до 576,4 млрд тг. Доля банка от совокупного объема вкладов юрлиц БВУ РК выросла с 4,9% до 6,8%. Удельный вес данных вкладов в портфеле банка увеличился с 52,8% до 55,6%.

Следом идет Народный Банк - на 110,8 млрд тг (6,1%), до 1,9 трлн тг. Доля от БВУ РК выросла с 19,4% до 22,8%. Удельный вес вкладов юрлиц в портфеле банка увеличился с 52,6% до 54,1%.

Замыкает ТОП-3 First Heartland Bank, на 99,99% корпоративный банк, с годовым приростом в 75,4 млрд тг (в 8 раз), до 86,1 млрд тг. Доля от БВУ РК выросла с 0,1% до 1%.

Напомним: First Heartland Bank - правопреемник Банка ЭкспоКредит (это бывший Банк RBS, проданный в 2016 году российскому бизнесмену Игорю Киму). Структура официально была переименована 8 января 2018 года. Единственный акционер фининститута - АО «ZIM Capital».