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Внесены изменения в постановление Правления Национального Банка РК
«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения»
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 255 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2015 года № 209 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения»
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В частности, внесены следующие изменения:
Пункт 5 изложен в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года, за исключением абзацев тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, двадцать первого и двадцать второго пункта 1 и абзацев с третьего по пятидесятый пункта 2 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года, и подлежит официальному опубликованию.».
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.
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