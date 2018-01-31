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Бывшая проститутка пожаловалась на «гламуризацию» профессии

31 января 2018, 10:31

Она призвала больше говорить о реальных проблемах проституток, «чтобы женщины знали правду».

Бывшая работница секс-индустрии и писательница Гвинет Монтенегро (Gwyneth Montenegro) пожаловалась на «гламуризацию» профессии, сообщает The Independent.

Девушка поведала, что к ней обращаются 12-летние девочки за советом, как реализовать себя в секс-индустрии. Она винит во всем общественность и СМИ, которые представляют это занятие гламурным и роскошным. Писательница призвала больше говорить о реальных проблемах проституток, «чтобы женщины знали правду».

Монтенегро объяснила, что девушек-эскортниц обычно представляют обязательно в окружении богатых людей в бесконечных путешествиях.

«Реальность совершенно противоположная», — уверяет она.

Также бывшая проститутка предупредила, что работницы индустрии часто сталкиваются с физическим насилием и страдают от психологических проблем.

Гвинет Монтенегро — автор книги «Быть финансово успешной в секс-индустрии». В ней она рассказала о сексе с 10 тысячами мужчин, а также поделилась секретами финансового успеха в своей профессии.

Источник: Lenta.ru

Кадр: Jason Galka / YouTube


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