Своевременно получить помощь и лечение

Дина Амирова

В наши дни, несмотря на высокую степень информированности общества, к сожалению, нередки случаи, когда людям с ВИЧ отказывали в оказании медицинской помощи или вымогали взятки.

Сегодня перед активным гражданским сектором и неправительственными организациями РК поставлен ряд очень непростых задач. Казахстан подписал Политическую декларацию, принятую 8 июня 2016 года на Генеральной Ассамблее ООН по ВИЧ/СПИД, в которой указаны цели: к 2030 г. положить конец эпидемии ВИЧ/СПИД, к 2020 г. достигнуть показателей 90-90-90. Данные показатели означают, что 90 процентов всех людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем статусе; 90 процентов всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, будут стабильно получать антиретровирусную терапию; у 90 процентов людей, получающих АРТ, будет наблюдаться подавление вирусной нагрузки.

В настоящее время ОФ «Аман-саулык» при поддержке Министерства здравоохранения РК и в партнерстве с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД МЗ РК приступил к реализации проекта «Мониторинг и адвокация качества специфического лечения, предоставляемого людям, живущим с ВИЧ, в рамках достижения целей 90-90-90». К задачам проекта относится повышение доли лиц, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию из числа охваченных Д-наблюдением; увеличение доли затрат из республиканского/ местного бюджета на покупку тест-систем для обеспечения своевременного определения вирусной нагрузки; повышение доли ЛЖВ, охваченных АРТ из числа пациентов с ВИЧ и туберкулезом.

- Данный проект будет содействовать достижению поставленных целей. Люди будут своевременно получать помощь и лечение, как следствие - снижение вирусной нагрузки, а значит, человек получает возможность жить долго и полноценно, обзавестись семьей и успешно реализовываться в обществе.

Кроме того, мы получаем снижение показателей распространения болезни, а также стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ, - говорит президент ОФ «Аман-саулык» БахытТуменова.

Необходимость реализации подобных проектов действительно очень высока, поскольку стигматизация и дискриминация людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему имеет место. Так, Оксана Величко (имя и фамилия изменены) обратилась с острым аппендицитом в одну из государственных клиник г. Алматы. Аппендицит подтвердился, и девушку стали готовить к операции. Оксана не скрывала свой ВИЧ-положительный статус и сообщила о нем врачам. И тут же оказалась, что операция не является срочной, и почему бы пациентке не обратиться за помощью в другое место. В результате девушка вручила конверт хирургу и была прооперирована.

- Конечно, я осознаю - я сделала глупость, растерялась. Нужно было как-то настаивать на своих правах, в конце концов, потребовать какую-то официальную бумагу об отказе. Но мне не хотелось бы, чтобы на моем месте оказался с такой проблемой другой человек с ВИЧ, ведь случаи бывают разные, и порой время оказания помощи дорого до минуты, - говорит Оксана Величко.

С вопросом, что делать в подобных случаях, мы обратились к представителю ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» Любови Чубуковой, которая посоветовала следующий алгоритм действий.

- Согласно п. 2 ст. 14 Конституции РК «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». В соответствии со ст. 112 главы 19 Кодекса РК «О здоровье» ВИЧ-инфицированным и больным СПИД государством гарантируется: доступность и качество добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования на бесплатной основе, обеспечение динамического наблюдения, предоставление психосоциальных, юридических и медицинских консультаций; медицинская помощь и лекарственное обеспечение в пределах ГОБМП. Поэтому в таких ситуациях, во-первых, необходима встреча с заведующим отделения, главным врачом и разъяснение ситуации, и написание официальной жалобы на имя главврача или руководителя Управления здравоохранения г. Алматы. Во-вторых - звонок на телефон доверия Управления здравоохранения г. Алматы «Медицинский пост» (2-75-45-00, время работы телефона доверия с 9.00 до 18.00, выходные дни - суббота, воскресенье). Также можно сделать публикацию на блоге руководителя Управления здравоохранения г. Алматы, но это только в случае, если не будет последствий от раскрытия диагноза. Кроме того, как известно, ВИЧ-инфекция все еще довольно стигматизируемое в нашем обществе заболевание, и для того, чтобы минимизировать разглашение диагноза, нужно обратиться с жалобой в профильное или правозащитное НПО для сопровождения случая нарушения прав: ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» или Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, - пояснила Л. Чубукова.

- Замечу, пока мы с подобными случаями в нашей работе не сталкивались. Но необходимо помнить: перед законом все равны вне зависимости от расы, национальности, пола и, тем более, медицинских диагнозов и показаний. Поэтому, если поступит жалоба от человека, живущего с ВИЧ, мы будем рассматривать ее в соответствии с законом, - пояснила официальный представитель ДВД г. Алматы, подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Конечно, суть проблемы в данном случае - стигматизация людей, живущих с ВИЧ, которой грешат, как ни странно, некоторые медицинские работники, которые, казалось бы, должны гораздо лучше обывателей разбираться в сути вопроса.

По мнению практического психолога и автора программ творческого личностного развития, сотрудника Научно-исследовательского центра психологии личности КазНПУ им. Абая Анель Садыковой, эта проблема, также как и ВИЧ-диссидентство (отрицание факта существования болезни), крайне актуальна.

- Здесь выделились две противоположные тенденции: с одной стороны, люди часто стремятся игнорировать существование болезни или лечатся совсем не традиционными методами. И есть люди, которые все хотят «заглушить» с помощью лекарств и «побыстрее». Такое убеждение тоже приводит к зависимому поведению, не обоснованным паническим состояниям насчет чистоты и своего здоровья. В результате этих крайностей есть люди, которые боятся быть «заклейменными» - стигматизированными насчет того, что больны «неизлечимо». Они боятся, их окружение может записать их в «смертники», еще и причину заболевания приписать негативного характера. Уже наметилась тенденция из-за подобных стереотипов, что детей, живущих с ВИЧ, также в некоторых семьях начали воспринимать как людей без будущего. Также люди ВИЧ-положительные боятся душевных и физических страданий и самой смерти, стать обузой для близких, всеобщего осуждения. На недавнем семинаре «Стратегическая полимодальная психотерапия тяжело и длительно болеющих» ее автор и ведущий, человек с медицинским и психологическим образованием и более чем 30-летним опытом, профессор Александр Катков разъяснял подкрепленные многолетней практикой идеи. Речь шла о качестве жизни и не только. Современные методы человекознания могут достаточно эффективно помочь каждому из нас и не только заболевшим. Важным аспектом работы с тяжело и длительно болеющими является работа с их родственниками, главная цель которой - существующую ситуацию в семье сменить на сотрудничество и партнерство, - говорит А. Садыкова. Таким образом, хотя бы локально снимается эффект стигматизации, ведь после постановки диагноза у родственников также развиваются деморализация, тревога, растерянность, чувство вины. При неудачном лечении появляются чувства бессилия, безнадежности, отчаяния. Однако у каждого есть большой потенциал, и даже заболевший человек может надеяться не только на чудо. Многие, вовремя получившие соответствующее лечение, благополучно живут много лет, каждый из них может раскрыть свой потенциал с помощью так называемых ресурсных состояний, которые позволяют более ясно понимать, что происходит, задействовать защитные силы организма, снять иллюзию, которую ставит стигматизация. И тогда человек в силах поменять свой психологический, социальный и соматический статус, понимая, что делать в конкретной ситуации, в том числе как взаимодействовать с другими, поменять их мнение о себе.