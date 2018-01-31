Сотрудникам британского МИД запретили кормить обленившегося кота

Сотрудникам Министерства иностранных дел Великобритании запретили подкармливать местного кота по кличке Палмерстон, ответственного за ловлю крыс и мышей в ведомстве, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Telegraph.

На этот шаг руководство ведомства пошло после того, как показатели по ловле мышей у кота серьёзно ухудшились. При этом, как отметили источники, вес животного изменился не сильно.

Издание пишет, что Палмерстон заступил на "службу" в британский МИД в 2016 году. Согласно отчёту, опубликованному в сентябре 2017 года, за это время кот поймал 27 мышей.