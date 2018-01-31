Эффективна ли новая методика начисления пенсий?

Бахтияр Тохтахунов

Как отметил в своем недавнем Послании народу Глава государства, с 1 июля этого года «базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа». Если сейчас базовая пенсия составляет 50 процентов от прожиточного минимума - 15 274 тенге, то после повышения она будет составлять от 54 до 100 процентов - вырастет до 28 274 тенге (при стаже работы 33 и более лет).

Насколько эффективна новая методика базового начисления пенсий?

Ответить на данный вопрос и прокомментировать эти нововведения мы попросили наших экспертов: экономиста Такена Джанатаева, политолога, директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, президента РОО «Национальная лига потребителей» Светлану Романовскую, а также директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева.

Светлана РОМАНОВСКАЯ, президент РОО «Национальная лига потребителей»:

- Я думаю, что это выравнивание, с точки зрения справедливости, вполне оправданно, хотя бы для тех, кто очень много проработал еще в советские времена, так как их пенсии довольно маленькие. Будучи депутатом Мажилиса Парламента, я встречалась со многими людьми из числа врачей и учителей, которые всю жизнь проработали на сложных работах и получали просто копейки. Это именно те люди, которые работают и практически не отдыхают из-за мизерных размеров пенсий. Я считаю, что повышение базовых пенсий - очень важный шаг, так как людям, проработавшим довольно много, нужно вернуть те деньги, которые они недополучили. Гражданам, имеющим сравнительно небольшой трудовой стаж, также не стоит переживать, потому что государство никого не оставит в стороне. Все эти различного рода преференции вводятся поэтапно. В любом случае людям самим нужно проявлять активность. Вполне понятно, что повышение размеров социальных выплат - это еще не предел, а только один из множества перспективных шагов. Такие социальные выплаты еще будут повышаться. Потому что нефть снова растет в цене, и государственная казна будет пополняться, а это новые возможности для улучшения качества жизни наших граждан.

Такен ДЖАНАТАЕВ, экономист:

- Повышение размера пенсий (в том числе и базовой пенсии) говорит о новых инфляционных процессах в стране. И здесь говорить о восстановлении социальной справедливости я пока бы не стал. Все эти повышения базовых пенсий и других социальных выплат остаются на том же уровне, что и были. Создается лишь видимость их повышения. Тенге теряет силу на фоне глобальной мировой финансовой системы. Хотя инфляция у нас в стране немного понижается, тем не менее цены на продовольственные и непродовольственные товары растут. Также мы видим, как рост мировых товаров на внутреннем рынке Казахстана вытесняет тенге из внутреннего обращения, способствуя долларизации экономики. Обесценивание тенге приводит к росту покупок внутренних активов иностранным капиталом.

Если вы проанализируете те размеры пенсий, которые люди получали пять лет назад, и нынешние, то, связав все это с инфляцией и сравнив в долларовом эквиваленте, вы поймете, что существенных изменений не произошло, а у некоторых пенсионеров уровень жизни даже понизился. И это не вина Национального банка или нашего Правительства, это общая беда всей мировой финансовой системы, которая сложилась на сегодняшний день.

Когда-то я принимал участие в разработке первого Налогового кодекса Казахстана, также занимался пенсионными реформами. Именно тогда я понял, что мы вынуждены идти в ногу со всей глобальной мировой финансовой системой, и не по своей воле, а потому, что наша финансовая система очень зависима от мировой. Все в мире взаимосвязано и взаимозависимо, наше Правительство не может резко, в один миг увеличить всем пенсии или зарплаты. В условиях сырьевой ориентации экономики Казахстана приток капитала в экономику осуществляется в долларах, что практически сводит на нет все денежные функции тенге. Поэтому, еще раз повторюсь, мы вынуждены идти вслед за Западом, а Запад делает так, как хорошо и удобно ему. Так они повышают себе зарплату, и все это происходит за наш счет, потому что «печатный станок» у них в руках.

Досым САТПАЕВ, политолог, директор Группы оценки рисков:

- Что касается повышения базовых пенсионных выплат, то это вопрос второстепенный. Самый главный вопрос, который волнует сегодня многих казахстанцев, - это сохранение их пенсионных накоплений. Скандалы, которые были в прошлом году, связанные с ЕНПФ и с неудачными инвестициями пенсионных активов за границу, все это говорит о том, что пенсионная система для многих рядовых граждан, к сожалению, как была темным ящиком, так и осталась. Во многом это связано с тем, что процесс инвестирования пенсионных активов доступен только для узкого круга специалистов, которые этим интересуются.

Наравне с этим многие граждане имеют высокий уровень сомнений относительно того, смогут ли они получить все свои пенсионные накопления в полной мере после их выхода на пенсию сохраненными и с традиционным доходом, либо же они останутся «на бобах». Как это было в то время, когда наши бабушки и дедушки, хранившие свои накопления в советских банках, разом прогорели после развала Союза, а когда стали компенсировать их деньги, им выдали по 100, 200 или 300 тенге.

Даже если пенсии и другие социальные пособия повысят, то эти накопления могут быть подвержены инфляции или многочисленным девальвациям национальной валюты, которые за последнее время участились.

Как показывает практика, любое увеличение, которое каждый год осуществляется по социальным выплатам, подстегивает инфляцию, а она по официальным данным намного ниже, чем существует в реальной жизненной практике. Не менее важные ключевые вопросы, которыми задаются многие граждане Казахстана, заключаются в том, какое будущее будет у пенсионной системы нашей страны? Какие имеются гарантии относительно сохранений пенсионных накоплений граждан на долгие годы? И вообще, имеются ли гарантии того, что те пенсионные деньги, которые Правительство и другие государственные структуры берут для инвестирования государственных проектов, будут приносить доход, а не исчезнут в пустоту и их не найдут в банках, оказавшихся в состоянии дефолта? Будет ли в Казахстане очередная пенсионная реформа, о которой заявил Национальный банк еще в прошлом году?

Если речь идет о пенсионной системе, то здесь главным является не вопрос роста пенсии как таковой, а эффективность Правительства, которое, к сожалению, не имеет действенных мер для борьбы с непрекращающимся ростом инфляции. Чтобы данные меры были максимально результативными, нужны 100-процентные гарантии не только со стороны государства, но и хороший контроль со стороны общества, потому что все уже устали от обещаний.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива»:

- Заявленной привязкой размера базовых пенсий к времени трудового стажа людей государство отходит от уравнительного принципа социальной справедливости в сторону распределительного принципа. Речь идет о том, что к различным категориям граждан подходят по-разному, исходя из тех или иных критериев. В данном случае таковым критерием определен трудовой стаж. Однако такая мера вполне может привести к определенным разногласиям и дискуссиям в обществе. В политическом отношении можно говорить о расширении применения общеизвестной формулы «разделяй и властвуй». Наше общество и без этого является разобщенным по социальным, этническим, религиозным и иным признакам. Теперь же социальный аспект его расслоения усилится еще больше. Следовательно, и управлять им будет легче. Очевидно также, что данная мера направлена на решение вопроса с самозанятыми гражданами, чтобы вывести их трудовую деятельность из «теневой экономики» и сделать ее источником налогообложения. То есть, хотите получать в будущем хорошую пенсию - работайте легально и платите налоги в бюджет страны. Но насколько государство сможет справиться с этим делом, пока трудно представить.