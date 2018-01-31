Не нарушая принцип неотвратимости наказания

Н. Нуралинов,

председатель районного суда № 2

Кокпектинского района

Восточно-Казахстанской области

Согласно ч. 2 ст. 886 КоАП в случае вынесения нескольких постановлений о наложении административных взысканий в отношении одного лица каждое постановление приводится в исполнение самостоятельно. Слово «самостоятельно» судами трактуется как исполнение их независимо друг от друга, то есть параллельно. Однако такую практику нельзя назвать правильной.

В последнее время в административное законодательство было внесено множество изменений и дополнений, в том числе по формированию судебной практики. Однако, все же один проблемный вопрос, касающийся правильного применения закона, остался открытым.

Именно на него хочется обратить внимание законодателя.

Вопрос этот касается правильного применения ч. 2 ст. 886 КоАП, согласно которой в случае вынесения нескольких постановлений о наложении административных взысканий в отношении одного лица каждое постановление приводится в исполнение самостоятельно.

В данном случае вопрос ставится об исполнении двух или нескольких постановлений о наложении взысканий в виде лишения права управления транспортным средством.

В настоящее время сложилась практика, когда в случаях лишения одного и того же лица водительских прав, например, по одному постановлению на пять лет, а по второму - на один год, то по истечении пяти лет это лицо может получить свои водительские права обратно.

Поддерживая такую практику, суды руководствуются положениями ст.ст. 884, 890 КоАП, согласно которым постановление о наложении административного взыскания подлежит исполнению с момента вступления его в законную силу; постановление о наложении административного взыскания в виде лишения специального права и административного ареста подлежит исполнению с момента его вынесения; постановление о наложении административного взыскания не подлежит исполнению, если оно не было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу.

Согласно требованию ч. 2 ст. 58 КоАП, если лицо совершило несколько административных правонарушений, которые рассматриваются одним и тем же судьей, то в случае наложения на это лицо взысканий одного и того же вида окончательный размер взыскания не может превышать трехкратный максимальный предел, установленный настоящим Кодексом для данного вида взыскания. Исходя из этого, действующий КоАП при совокупности наложенных взысканий предусматривает принцип их сложения, но принципа поглощения одного взыскания другим, как, например, это прямо указано в УК, в нем не предусмотрено.

Полагаю, что под словом «самостоятельно» законодатель имел в виду именно самостоятельность исполнения взыскания, без поглощения его другим взысканием. Ведь, например, если суд наложил на одно лицо одновременно два штрафа или два ареста, то каждый штраф или арест исполняется отдельно, то есть самостоятельно. Срок менее длительного ареста никогда не будет поглощен более длительным - это бесспорный факт.

Оставление в силе подобной практики нарушает принцип неотвратимости наказания, ухудшая имидж правосудия, и может довести до абсурда. Допустим, водитель совершил административное правонарушение по ст. 608 КоАП «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Согласно ст.ст. 808, 817 КоАП протокол об административном правонарушении в течение трех суток с момента составления направляется в суд. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в течение 15 суток со дня получения судьей. До поступления дела в суд, то есть на протяжении 18 дней, этот водитель может управлять авто в состоянии опьянения абсолютно безнаказанно, поскольку по ныне существующей практике каждое из этих 18 судебных постановлений будет исполняться «параллельно», то есть путем самопоглощения. В итоге водитель, совершивший 19 нарушений, будет наказан только за первое. Избежать такого возможно только внесением дополнения в КоАП РК по аналогии с ч. 3 ст. 32.7 КоАП РФ, в которой сказано, что течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, лишенному специального права, административного наказания в виде лишения того же специального права начинается со дня, следующего за днем окончания административного наказания, примененного ранее.