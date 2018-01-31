Оценить экологический ущерб

А. Арапова,

судья СМЭС

Карагандинской области

Сравнительно малое количество экологических дел, рассматриваемых судами, говорит не о благополучии в сфере охраны окружающей среды, а о пассивности граждан в вопросах собственного права на здоровую и благоприятную окружающую среду, неинформированности о возможностях защиты своих интересов в суде по вопросам, связанным с нарушением состояния окружающей среды, c правом на возмещение ущерба, причиненного здоровью в результате экологического правонарушения.

Экологическое законодательство Казахстана основывается на Конституции РК, состоит из Экологического кодекса и иных нормативных правовых актов РК.

В целях реализации экологической политики Казахстан присоединился к важнейшим Международным конвенциям по изменению климата, борьбе с опустыниванием и сохранению биоразнообразия, ратифицировал Орхусскую и трансграничные Конвенции Европейской Экономической комиссии (ЕЭК), ООН, Киотский протокол, стал членом Комиссии Устойчивого развития ООН.

Одним из основных принципов экологического законодательства является обеспечение экологической безопасности (пп. 2 ст. 5 Экологического кодекса РК). Действующим законодательством предусмотрена ответственность за его нарушение.

Хотелось бы осветить вопросы, возникающие при рассмотрении гражданских дел по искам уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Из рассмотренных Специализированным межрайонным экономическим судом Карагандинской области гражданских дел за период 2015-2016 гг. и девять месяцев 2017 г. установлено, что основную массу дел составляют две категории:

- о взыскании суммы ущерба, причиненного окружающей среде;

- об ограничении, приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности физических или юридических лиц.

При этом хочу отметить, что многие вопросы по применению экологического законодательства, возникающие в ходе рассмотрения дел, нашли свое разрешение с принятием нормативного постановления Верховного Суда РК от 25 ноября 2016 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами экологического законодательства Республики Казахстан по гражданским делам». Об этом свидетельствует снижение отмен и изменений судебных актов.

В качестве основания иска о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, уполномоченный орган указывает, что в ходе проверки в отношении субъекта правоотношений были выявлены нарушения соблюдения природоохранного законодательства РК, по результатам которой ответчику было предъявлено предписание о возмещении ущерба окружающей среде.

Как правило, вынесенное в адрес участника правоотношений предписание им не обжалуется.

П.п. 1 и 3 ст. 69 Экологического кодекса РК указывают, что природопользователи, осуществляющие эмиссии в окружающую среду, обязаны получить для этого разрешение. Природопользователи обязаны выполнять условия, указанные в разрешении, и несут ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами РК.

Законодателем детально урегулирован порядок получения разрешения на эмиссии в окружающую среду. Так, для получения такого разрешения природопользователь подает заявку в порядке, установленном законодательством. При этом необходимо иметь в виду, что природопользователи, имеющие в своей собственности производственные объекты, расположенные на территории:

- одной области (города республиканского значения, столицы), могут подавать заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду как по каждому объекту, так и по всей их совокупности;

- разных областей (города республиканского значения, столицы), должны подавать заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду по местонахождению каждого объекта.

Приказом Министра энергетики РК от 23 апреля 2015 г. за № 301 утвержден Стандарт государственной услуги «Выдача разрешений на эмиссии в окружающую среду объектов II, III и IV категорий».

Согласно п. 2 ст. 321 ЭК возмещению подлежит ущерб, вследствие:

- уничтожения и повреждения природных ресурсов, в том числе несогласованных залповых выбросов и сбросов, размещения отходов производства и потребления;

- незаконного и нерационального использования природных ресурсов;

- самовольных эмиссий;

- сверхнормативных эмиссий в окружающую среду.

При рассмотрении данной категории дел суду следует выяснять, к какому виду источников эмиссий загрязняющих веществ относится то или иное оборудование, исходя из его предназначения, технологических характеристик и выполняемой работы, физических габаритов и других показателей.

В качестве доказательств суду предоставляют акт о результатах проверки на предмет соблюдения природоохранного законодательства, в результате которого выявлено, что предприятие работало без разрешения на эмиссии, либо им произведены сверх эмиссии, а также расчет произведенного экологического ущерба.

Сам акт о результатах проверки и расчет оценки экономического ущерба являются доказательствами и подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу при предъявлении иска о возмещении ущерба и обжалованию в отдельном порядке не подлежат.

В соответствии со ст. 292 ГПК РК подлежит обжалованию действие государственного органа по вынесению акта проверки.

Коррекции подвергаются судебные акты именно в части определения расчета оценки экологического ущерба. Судам следует проверять расчет на достоверность значения предельно-допустимой среднесуточной концентрации загрязняющего вещества в атмосферном воздухе.

Уполномоченный орган расчет ущерба производит в соответствии с «Правилами установления экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды», утвержденные постановлением Правительства РК от 27 июня 2007 года № 535 с дополнениями и изменениями от 26 января 2010 года № 24.

Расчет оценки ущерба, причиненного природопользователем без надлежащего разрешения, должен производиться отдельно по каждому источнику загрязнения с применением соответствующего коэффициента Правил оценки ущерба.

В случае возникновения сомнений в правильности представленных расчетов, либо при наличии возражений одной из сторон суд с целью проверки и устранения противоречий вправе привлечь специалиста или назначить соответствующую судебную экспертизу.

При рассмотрении дел указанной категории суд вправе в соответствии с п. 5 ст. 935 ГК принять во внимание имущественное положение причинителя и уменьшить размер возмещения вреда, однако это не относится к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, либо умышленным действиям физического лица.

Что касается дел об ограничении, приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности физических или юридических лиц, то в соответствии с ч. 2 ст. 48 Кодекса об административных правонарушениях приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов производится только в судебном порядке на основании материалов органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, если за совершение административного правонарушения возможно назначение санкции в виде приостановления либо запрещения деятельности.

Если санкция статьи КоАП, по которой ответчик был привлечен к административной ответственности, не предусматривает приостановление деятельности, то, соответственно, приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов предъявляется и рассматривается в исковом порядке.

Основную информацию о состоянии окружающей среды граждане получают из СМИ. При этом надо разъяснять, что в соответствии с пп. 8-2) ст. 541 Налогового кодекса истцы (заявители) по искам (заявлениям) о защите прав, свобод и законных интересов физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, в том числе в интересах неопределенного круга лиц, по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов освобождены от уплаты госпошлины при подаче иска в суд.