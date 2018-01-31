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Об изменении порядка пенсионных выплат из ЕНПФ

31 января 2018, 11:00

Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения пенсионного законодательства в части изменения графика получения и порядка расчета пенсионных выплат из ЕНПФ. Отныне единовременно забрать накопления возможно, если они на дату обращения не превышают 12-кратный размер минимальной пенсии (404 940 тенге – в 2018). Накопления, превышающие эту сумму, выдаются только ежемесячно.

Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленная в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат. Методика учитывает сумму пенсионных накоплений, коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя.

В зависимости от возраста получателя сумма пенсионных накоплений умножается на соответствующий коэффициент и делится на 12. Это и есть размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ. При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 54% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2018 году эта сумма составляет 15 274 тенге.

Новая методика получения пенсионных выплат наглядно демонстрирует, насколько важно формировать своевременно пенсионные накопления и как на размер и продолжительность выплат влияет сумма накоплений, которая, в свою очередь, находится в прямой зависимости от размера, полноты и регулярности пенсионных взносов.

Отметим, что для пенсионеров, которые уже получают выплаты из ЕНПФ, ничего не изменится, и график для них останется прежним. Однако у них есть право изменить этот график. Так, с начала текущего года 19 состоявшихся пенсионеров обратились с заявлениями о смене периодичности графика выплат с ежегодного на ежемесячный.


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